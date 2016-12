Cómo evitar el contagio en esta época

27/12/2016 -

Entre las recomendaciones para evitar el contagio se encuentran: no refregarse los ojos, no compartir gotas de ojos y evitar compartir almohadas (cuando los padres están con conjuntivitis se aconseja que guarden la almohada en el placard porque los chicos siempre se tiran en la cama), no compartir la toalla del baño y usar antiparras en la pileta para que los ojos queden aislados del agua.

Además, si una persona está con conjuntivitis no ir a la pileta o no volver antes de lo aconsejado a trabajar.