El dólar cotiza estable a $ 15,90

Hoy 10:25 -

El dólar opera sin cambios este jueves a $ 15,90 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com, tras un cierre en alza por la reaparición de la demanda, que le ganó la pulseada a los ingresos provenientes del blanqueo.

Fue en sintonía con el segmento mayorista de bancos, donde la divisa se disparó 19 centavos a $ 15,77 impulsada por compras de cobertura luego de que bancos oficiales abandonaran su posición vendedora.

Desde el mercado, consideraron a ámbito.com que la retirada del Banco Nación en la segunda parte de la rueda puede haber respondido a una decisión oficial de impulsar el dólar de manera tal que termine el año en los $ 16 tal como se estimaba antes del inicio de la "lluvia de capitales" por blanqueo de capitales. La otra opción es que se haya tratado de una salida por un día tras haber completado un cupo de divisas para venta, y que el jueves vuelva a posicionarse del lado de la oferta como en las últimas ruedas.

La demanda, en tanto, estuvo impulsada por compras de empresas para posicionarse en dólares aprovechando su atractivo precio o para cumplir con distintas obligaciones propias de fin de año. Sumado a eso, hubo bancos que compraron para incrementar sus existencias en esa moneda, comentaron a este medio desde ABC Mercado de Cambios. "No comprar a ese precio era un mal negocio", dijeron.

La moneda operó con un recorrido mixto y con una mayor fluctuación que se tradujo en una importante amplitud entre mínimos y máximos. Hubo dos etapas bien marcadas: la primera parte de la rueda estuvo dominada por la renovada presencia de bancos oficiales (principalmente, el Banco Nación) que impulsó una caída de la cotización tras un inicio en alza, en momentos de mayor afluencia.

La segunda etapa se caracterizó por una recomposición de la demanda por cobertura que poco a poco fue absorbiendo fluidamente toda la disponibilidad de divisas. Así, la menor participación de la banca pública en el último segmento del día cedió paso al dominio de los compradores que fue impulsando saltos en los valores del dólar que superaron los registros previos y alcanzaron los máximos de cierre.

"La significativa demanda de divisas que estuvo hasta ahora contenida por las fuertes ventas oficiales derivadas del sinceramiento fiscal pareció desbordar en el último tramo de la rueda el límite al movimiento de los precios fijado por la intervención de la banca pública forzando un ajuste no previsto para hoy", destacó el analista Gustavo Quintana.

En tanto, el blue subió tres centavos a $ 16,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. La brecha con el oficial se mantiene por encima del 5% por segundo día consecutivo. "La diferencia de un peso entre ambas cotizaciones ya hace que algunos vuelvan a la práctica del puré (es decir, comprar en el oficial y vender en el circuito paralelo)", señaló el analista Christian Buteler.

Por su parte, el dólar Bolsa bajó subió seis centavos a $ 15,76 y el "contado con liqui" avanzó 14 centavos a $ 15,87.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 405 millones, el 30% del total fue en "roll-over" de diciembre ($ 15,73) a enero ($ 16,15) con una tasa de 31,4%TNA. El plazo más largo operado fue junio, que cerró a $ 17,65 con una tasa de 23,9%TNA. La suba promedio de los plazos fue de 12 centavos cada uno.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 541 millones y superaron los u$s 39.000 (cerraron en u$s 39.053 millones) para alcanzar el mayor nivel en dos meses.