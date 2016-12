La próxima semana podría haber una reunión por el boleto urbano

30/12/2016 -

Altas fuentes del municipio capitalino revelaron que en la semana próxima, es decir en los primeros días de 2017, podría concretarse una reunión con empresarios del transporte urbano de pasajeros. El motivo del encuentro giraría en torno a la tarifa del boleto urbano. El martes, un sector de los prestadores de este servicio hizo llegar una nota al municipio, según confirmó la misma fuente, pero "no expresaron monto alguno, sólo querían que la tarifa no demore en aumentar", agregó. "Es probable una próxima reunión la semana que viene. Ahí se verá", anticipó. Consultada la fuente sobre si tomará participación el Concejo Deliberante o el encuentro será entre los empresarios y el Ejecutivo municipal, explicó: "Depende. Si una eventual decisión se tomara durante el período de receso de las sesiones, debería elaborarse un decreto ad referéndum del HCD" (Honorable Concejo Deliberante). De lo contrario se esperaría al período de sesiones y el pedido se tramitaría por el cuerpo legislativo. Sobre este aspecto, precisó que "en los dos casos serían ordenanzas", pero la primera alternativa se daría si se avanza antes de que el Concejo regrese a la actividad. E l intendente Hugo Infante ya se había referido al tema diciendo: "Si los empresarios no muestran un adelanto importante en la calidad de las unidades tampoco nosotros podemos pensar en un aumento". Sobre el pedido elevado por el sector empresarial del transporte público, el jefe comunal ya había revelado que "no hay un monto determinado. En definitiva hay una presentación hecha en la Municipalidad, con la idea de conversar un monto".