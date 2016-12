Refuerzan controles de DNI en menores que viajan en servicios interurbanos

Fotos PASAJEROS.Los menores de 13 a 17 años pueden viajar solos, pero con la autorización del representante legal.

30/12/2016 -

El delegado regional de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte (CNRT), Facundo Pérez Carletti, recordó que se encuentra en plena vigencia la exigencia del DNI a quienes viajan con menores en servicios interurbanos junto con el boleto correspondiente, antes de subir a los micros.

El funcionario sostuvo que "todos los días en la terminal de ómnibus se plantean situaciones por el tema de la autorización de los menores y la falta de DNI al momento de subir al micro, cuando se hace el control y es un problema latente" en estos días que mucha gente está viajando ya hacia sus vacaciones.

"La gente se queja porque se han olvidado de cargar el DNI, porque no sabían que había que llevar el documento, pero también porque hay desconocimiento con respecto a las autorizaciones para viajar, entonces hay casos en los que la gente va, gasta en escribano cuando no es necesario o va a la policía cuando no le sirve", señaló.

El delegado regional, sostuvo que desde esta temporada se decidió profundizar los controles del transporte de menores en servicios interurbanos de colectivos, que se intensificaron a partir del ingreso a la temporada alta de turismo veraniego.

Controles

Pérez Carletti informó que para quienes viajan con hijos ya está vigente el control de boleto y DNI de cada menor.

"Los choferes ya tienen la directiva de controlar no solamente el ticket del pasaje sino pedirle el DNI de la persona para controlar que los datos consignados sean de quien está viajando y la que tiene el pasaje".

El delegado local recordó que "los menores hasta cumplir los 6 años siempre tienen que viajar acompañados por un representante legal (sus padres) o un tercero autorizado. No pueden viajar solos".

Agregó que entre los 6 a 12 años "pueden viajar con la autorización del representante legal, el padre, la madre o el tutor o bien, mediante el servicio de menor no acompañado brindado por las empresas".

En tanto, "los menores de 13 a 17 años pueden viajar con la autorización del representante legal, o contratando el servicio de menor no acompañado a la empresa de transporte".

El servicio de menor no acompañado lo incorporaron algunas empresas y consiste en que una persona del servicio de a bordo, tomará la responsabilidad por el menor. Pero, tendrá una tarifa independiente.

El funcionario añadió que a partir del ingreso a la temporada alta de turismo "hay mayor rigurosidad por el operativo verano que ya está vigente".