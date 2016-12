Zamora compartió una foto de su adolescencia en Facebook

Fotos Senador Gerardo Zamora.

Hoy 01:09 -

El senador nacional Gerardo Zamora sorprendió al subir a su Facebook una imagen de su adolescencia, en la que se ve rodeado de sus compañeros del colegio Santo Tomás Aquino. Junto con la imagen, compartió sus sensaciones al recordar esos momentos “que llevamos dentro del corazón”, manifestó el ex gobernador quien también apeló al humor, para referirse al paso del tiempo.

“En estos días de festividad, de balances de fin de año, de saludarnos y brindarnos buenos deseos, también nos invaden emociones y recuerdos”, reflejó Zamora.

Y recató que la foto se la “me mandó un ex compañero de secundaria (1981 colegio Santo Tomas de Aquino), en medio de aquellos adolescentes estoy yo ( segunda fila y camisa blanca, por si no me identifican dado lo avejentada de la imagen... ojo que hablo de la foto no? jaja). Recuerdos de tiempos simples y felices que llevamos dentro del corazón. Solo eso...quería compartirla. Un abrazo a todos ellos!!!”, concluyó.