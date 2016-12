¡Feliz Año Nuevo!

31/12/2016 - Estamos por terminar el 2016 y empezar un año nuevo y hay que hacer balances, mirar y construir el próximo año. Quizás en este año que termina hemos vivido bien, hemos llegado a cumplir deseos o a realizar un montón de proyectos. Tal vez hemos fracasado y vivido con enfermedades, decepciones, pero no hay desesperanza. Cuando hay que empezar algo de nuevo debe ser con esperanza y confianza en nuestro Dios. Nosotros como católicos tenemos esta confianza que Dios no puede abandonarnos. Aunque hayamos vivido situaciones difíciles, Cristo está con nosotros. Quizás tenemos muchos proyectos, ilusiones y deseos e ideas, pero primero tenemos que ver qué voy a dejar transformar o cómo vamos a cambiar nuestra manera de ver la vida y la sociedad. A veces podemos dejarnos engañar o recibir un montón de cosas, que es el negocio de muchas personas el decir lo que debes hacer el año que viene. No se deben aceptar estas ideas engañosas. L o que hay que hacer es dejar que la gracia de Dios obre en nuestras vidas, que nos ilumine y muestre cuál es el camino que debemos tomar. El papa Francisco, como la voz de la Iglesia Católica, nos da un mensaje y nos dice qué debemos hacer. Este año ha dado un mensaje sobre la Jornada Mundial de la Paz, que celebraremos el 1 de enero, y el tema es “La no violencia, estilo de vida para una política de la paz”. Su intención es que podamos llegar a comenzar el año nuevo con paz en el mundo, en nuestras familias, en nuestra sociedad y comunidades religiosas. El ser humano quiere vivir bien, llegar a realizar un montón de cosas. Tal vez para algunos la no violencia puede significar una manera de no bajar los brazos o de vivir esa debilidad, pero no lo es. Todos los santos han luchado por la no violencia y no es una debilidad, sino una fuerza. Jesús mismo ha vivido esa no violencia; lo han atacado, denunciado, criticado e insultado, pero nunca contestó con violencia, porque ésta es la destrucción total. Hay que mirar lo que debemos hacer para evitar muchas cosas violentas. La violencia y la paz vienen del corazón del ser humano, es éste quien reflexiona, actúa y reacciona. Por eso debemos ver cómo vamos a reaccionar para dejar todo lo que es violencia. Quizás vamos a tener mucho tiempo para evitar todo, pero podemos llegar a vivir esa no violencia en nuestras familias. Como dice el Papa “la violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado”, en referencia a la inmigración. En nuestras familias poder ser instrumentos de la verdadera paz, no de aquella que vivimos de la boca, sino mostrarla a través de nuestras formas de vivir y pensar. Y así dar testimonio de un Cristo que ha vivido para dar en el mundo la paz. Este año hay un compromiso de los católicos para dar testimonio de ese príncipe de la paz que es Jesús. Podemos vivir bien en nuestras familias, reconciliarnos y dejar todas las heridas y ofensas para vivir como la Sagrada Familia, cuya fiesta hemos celebrado ayer. En esta Sagrada Familia de Nazaret nunca hemos visto violencia. El Papa decía en su mensaje: “La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas, aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresados; y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón. Desde el seno de la familia la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero”. Está bien decir que vamos a trabajar por la paz en el mundo, pero hay que empezar en las familias. No debemos pensar en general, sino en particular para que lleguemos a contagiar a ese mundo de todo lo que hemos aprendido y recibido de la gracia de Dios. Hoy quizás haya personas que están dudando de todo lo que van a vivir, pero nadie conoce el futuro. Dejemos que Dios nos dé la posibilidad para que vivamos bien. Mi deseo como ser humano, hermano y sacerdote es que este año que comenzamos lo hagamos con tranquilidad, paz y, sobre todo, con esperanza para lleguemos a cumplir nuestros deseos y decir que Dios no nos ha abandonado, sino que con Él podemos vencer los obstáculos. Mi deseo es que todos vivamos con salud. Dejemos que Dios nos dé fuerza y rechacemos lo que puede dañar nuestros cuerpos, porque de otro modo no tendremos proyectos, ni sueños. Mi deseo es que todos vivamos con alegría y felicidad. El deseo por nuestra provincia es que todos trabajemos buscando el bien, que todos tengamos la posibilidad de aprovechar los bienes que hay en Santiago. El deseo para mi país es que lleguemos a vivir como hermanos, aunque tengamos diferentes opiniones; que busquemos el bien por Argentina, para que nos desarrollemos como país y como personas. El deseo para nuestro mundo es de paz, de la no violencia, del amor verdadero, porque Dios es amor y quiere que nosotros amemos hasta a los enemigos, a perdonar y vivir como hijos e hijas de Dios. Que nuestra Madre nos ayude este domingo a celebrar, que continúe ayudándonos a vivir bien, si nos faltan muchas cosas que le pida a su Hijo, para que Él nos dé todo lo que necesitamos. Que el 2017 sea un año feliz y de paz. Feliz Año Nuevo a todos. l