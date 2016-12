Fotos Destinarán $ 660 millones para construir seis mil viviendas sociales en 2017

31/12/2016 -

Uno de los grandes objetivos fijados por el Gobierno provincial es la erradicación de las viviendas rancho y construcciones precarias en zonas urbanas y rurales. Es que con ello, además de dar un hogar digno a las familias, se elimina el hábitat en el que se reproducen las vinchucas, transmisoras del mal de Chagas. Otro impacto, es la motorización de la economía y generación de mano de obra, porque el Estado realiza una fuerte inversión en este programa. Como ejemplo, solo en este año se aprobaron fondos por $ 385 millones para la construcción de 3.500 casas, a razón de 110 mil por cada unidad habitacional. Este monto surge de acuerdo con los datos que brindó el ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Ángel Niccolai, en diálogo con EL LI BERAL , en el cual se refirió a este programa implementado desde 2014. Adelantó, que para el año que comienza, está proyectado otorgar fondos para 6.000 nuevas viviendas, que representarán $ 660 millones que saldrán exclusivamente de las arcas de la provincia, para atender una demanda de sectores vulnerables. "Este año han salido fondos a intendencias, comisiones, instituciones y ONG, para 3.500 viviendas; que sumadas a las ejecutadas años anteriores llegan a más de 8.000 con fondos autorizados", contó el ministro, aclarando que muchas de estas casas están en ejecución y que por ello el Gobierno está con permanentes inauguraciones. "A partir del lunes continuaremos con las habilitaciones en distintos puntos de la provincia", graficó. Niccolai señaló que el ministerio tiene un promedio de fondos entregados por cada vivienda de $ 110 mil, es decir que las 3.500 de 2016 representaron una inversión estimada de $ 385 millones. Explicó que para las viviendas en zonas urbanas se otorgan $ 120 mil, y en el caso que se necesiten ampliaciones al prototipo de construcción para las familias que son numerosas y exceden los siete integrantes, se otorga mayor dinero. Para las viviendas rurales que son las que no tienen baños instalados porque no hay agua potable, entregamos $ 110 mil, y también se construyen con ampliaciones para grupos familiares numerosos. "La expectativa para el 2017 en cuanto a vivienda, es autorizar fondos para más de 6 mil unidades habitacionales, casi duplicando lo que se aprobó este año", remarcó. Es que la idea, reflejó es ir consolidando cada vez más un programa que entiende llegó para quedarse varios años hasta solucionar el déficit habitacional para familias de escasos recursos que no pueden pagar su vivienda. Es que este programa, no les cobra la construcción a las familias, además, entrega la unidad habitacional amueblada, atento a las carencias del grupo familiar. Otro aspecto que remarcó Niccolai, es que se articula la ejecución del plan habitacional con intendencias y comisiones municipales, y con más de 900 ONG entre asociaciones, cooperativas, mutuales, gremios, iglesias, centros de jubilados, clubes de fútbol, que también hacen casas. También dijo se ha fortalecido el programa con la capacitación de recursos humanos, y que ya hay mano de obra capacitada para construir las viviendas en casi todas las localidades de la provincia. "Esto permite que el programa vaya mucho más rápido y por eso entendemos que el año que viene va a haber y ojalá nos quedemos cortos, más de 6.000 viviendas aprobadas y ejecutadas con dinero del Estado provincial", finalizó.