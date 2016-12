¡Es segura la movilización en los smartphones!

31/12/2016 -

Nuestra vida se encuentra "MOVILizada" desde que los smartphones llegaron a nuestros bolsillos. La "MOVILización" ya es algo evidente, es muy difícil encontrar a una persona de nuestro círculo que no se encuentre "MOVILizada". Sin embargo, el gran impacto que ha tenido la "MOVILización" entre nosotros, es directamente proporcional a la actitud que todos tenemos a la hora de brindar seguridad a nuestros dispositivos. En teoría los smartphones fueron "creados" en beneficio de la humanidad. La "MOVILización" haría nuestras vidas mucho más sencilla y nos facilitaría nuestra vida cotidiana, a partir del momento en el que nos "MOVILizabamos" tendríamos la capacidad de potenciar nuestra vida digital, que poco a poco pasaría simplemente a ser nuestra vida y que la llevaríamos de continuo en nuestros bolsillos. Estar "MOVILizados" nos permite consultar cualquier información en Internet, recibir nuestro correo electrónico sin importar el lugar donde nos encontremos, estar conectados a nuestros perfiles de las distintas redes sociales que utilicemos, o estar en línea directa con nuestro banco en cualquier momento en el que precisemos cualquier tipo de transacción. La sincronización de todos los servicios en nuestra "MOVILización" es muy cómoda, no nos debemos preocupar por nada, todo, absolutamente todo, está en nuestro bolsillo, o mejor dicho, en nuestras manos que es el lugar de "almacenaje" habitual de nuestros queridos dispositivos móviles de los que no podemos prescindir. Compramos, vendemos, estamos en contacto permanente con otros "MOVILizados" a través de los distintos servicios de mensajería instantánea, con quien compartimos cada cosa que nos pasa fuera de la red, nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestros problemas… nuestra vida, lo que conlleva unos "daños colaterales". El phubbing, y en ocasiones genera una verdadera adicción al estar tan "MOVILizados". ¿Te dejaste el móvil en casa y has tenido que volver a por él para continuar "MOVILizad@"? ¿Te quedaste sin batería o en una zona sin cobertura y te encontrabas en un "sin vivir" al sentirte "desMOVILizad@? ¿Eres incapaz de pasar una hora sin consultar el móvil? o por el contrario ¿revisas el móvil cada muy poquito tiempo como si fuese un tic? Muchos de nosotros habremos contestado "sí" a la mayoría de las preguntas. En ese caso deberemos "consultar", sufrimos un trastorno llamado nomofobia. Pero si estas preguntas se las hacemos a un menor o adolescente, e igualmente sus respuestas son "sí", no pasaría nada, ¿verdad? No hay problema, ellos son "nativos digitales", y tienen control absoluto de la "MOVILización". Nada más lejos de la realidad, porque precisamente por su inocencia y por su "falsa creencia" de control absoluto de las nuevastecnologías les hacen más vulnerables, puesto que accederán con extrema facilidad a contenidos inapropiados, a vías por las que pueden ser acosados gracias a la falta de celo a la hora de proteger su privacidad y el erróneo concepto que todos hacemos de la amistad en internet. Si bien, hasta este momento hemos hablado de adultos "MOVILizados", de menores que nacieron incluso con nuestra "MOVILización" y que automáticamente forman parte de ella, convirtiendo a todos, tanto a mayores como a pequeños, en vulnerables por la falta de conciencia de seguridad (ahora lo llaman "ciberseguridad"). Pero en este "ciberescenario" nos falta alguien, ¿no?, ¡claro, nos faltan los malos!, ellos también están "MOVILizados" o al menos utilizan nuestra "MOVILización" para llegar a nosotros. Siguen lanzando campañas de spam para llegar a nosotros mediante correos electrónicos y mensajería instantánea que recibiremos en nuestros smartphones y que por falta de conciencia en cuanto a nuestra seguridad caeremos fácilmente en sus redes dándoles todos nuestros datos personales como víctimas de phishing. En nuestra "MOVILización" no cesaremos en descargar aplicaciones, útiles o no, de repositorios de confianza o… tal vez no de tanta confianza. Termino con unas cuantas preguntas sobre vuestra "MOVILización": ¿Proteges tu smartphone mediante bloqueo por patrón, PIN, o contraseña? ¿Tienes activado el bloqueo de tarjeta SIM? ¿Tienes instalado y activado algún sistema que rastree tu smartphone en caso de pérdida? ¿Tienes antivirus en tu smartphone? ¿Actualizas el sistema operativo de tu smartphone? ¿Y las aplicaciones que tienes instaladas? ¿Tienes bloqueada las instalaciones de aplicaciones de fuentes desconocidas? ¿Tienes copia de seguridad para caso de pérdida, robo o deterioro? Y en el hipotético caso que alguien se "encontrara" tu smartphone, ¿te imaginas que ocurriría al tener total acceso a tu "MOVILización INsegura" (banco, mail, redes sociales, contraseñas, contactos, etc.)? "Nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus".