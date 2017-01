Estallidos de fin de año a toda orquesta: Macri en busca de la eficiencia perdida vs. los tuits de Cristina

02/01/2017 -

L a ultima del ano fue una semana a puro vertigo en materia politica, economica y judicial, casi como el tiempo de preparacion del estruendo esperanzador que conlleva la noche del 31. Dia a dia, las resonantes novedades que fueron explotando de a una por vez, terminaron de cerrar un cuadro de fin de ano muy revuelto, especialmente para Mauricio Macri y para Cristina Fernandez, aunque por distintos motivos. Y entre tantas palidas, llego la explosion de una super-bengala de colores: el tremendo exito del blanqueo, quizas la noticia mas relevante de todo 2016. Ambos personajes tuvieron una caracteristica en comun, ya que comentaron publicamente, aunque de maneras muy distintas, las situaciones que les toco vivir. La ex presidenta, a quien la Justicia le aplico tres reveses en seguidilla (la apertura de la investigacion de la denuncia de Alberto Nisman por el encubrimiento a Iran en la voladura de la AMIA fue un golpe al menton), lo hizo a traves de las redes sociales, mezclando demasiado las cosas, sacando conjeturas, acusando al Gobierno de todos sus males y buscando una victimizacion, aun a costa de muchas ambiguedades, que a estas alturas solo cala entre sus mas fanatizados seguidores. Por caso, los tuits sobre la causa del dolar-futuro (fallo de la Corte que ratifico a todos los jueces recusados por ella, a Claudio Bonadio en primer lugar) y sobre el embargo millonario por el direccionamiento de la obra publica hacia Lazaro Baez que le propino el juez Julian Ercolini en una Resolucion de casi 800 paginas que recoge una importante denuncia de Vialidad Nacional (con mas de 300 folios de ¡¥pruebas¡¥) y la relaciona con otras de Elisa Carrio y Margarita Stolbizer, tuvieron un costado politico evidente. Mientras tanto, los juicios a Milagro Sala, con fallos que derivaron en su culpabilidad durante la semana, le sirvieron para denunciar, inclusive, que en la Argentina ¡¥pasamos la primera Navidad con presos politicos, desde el inicio de la democracia¡¥. Muy fuerte en cuanto al concepto, pero no menos que mezclar la ¡¥asociacion ilicita¡¥ que le aplico a ella Ercolini, un juez de la democracia, con que esa figura penal fue ¡¥creada por los gobiernos de facto¡¥. En cambio, el unico tuit que emitio apenas tras conocer que sera investigada por aquella denuncia de Nisman, mostro que se habia salido definitivamente de carril: ¡§Me acusan de encubrir el atentado a la Amia ocurrido hace 22 anos¡¨, dijo y esa afirmacion resulta ser una notoria falacia, ya que la investigacion del fiscal muerto hace casi dos anos alude al Memorandum con Iran impulsado por ella y ratificado por el Congreso en 2013. ¡§Les falta acusarme de la muerte de (John) Kennedy¡¨, agrego con patetica ironia. ¡§Vive en su propio planeta¡¨, le retruco Macri. En tanto, el Presidente hablo largo y tendido de una veintena de temas por varias radios que actuaron como propaladoras de sus dichos, amplificados luego por las agencias de noticias, por las paginas web y por los diarios de papel del dia siguiente. Es rara la ambiguedad del Gobierno en esta materia, como si las redes sociales hubiesen dejado de ser de pronto las ninas mimadas de la comunicacion y Macri haya tomado conciencia al fin que masividad, tal como ensenan algunos gurues, no significa llegar a los decisores, al ¡§circulo rojo¡¨ de interesados en la politica que tanto el critica, cuyos miembros todavia se informan por los periodicos tradicionales. Entre las zozobras que vivio el Presidente durante esta semana de vacaciones en el Sur, hay que reportar que no la paso nada bien en Villa Traful (Neuquen), cuando la camioneta en la que viajaba recibio pedradas que le rompieron dos vidrios. Este periodista critico mucho las fallas en la seguridad y al propio Macri por huirle a los protocolos de su custodia, ya que no cumplirlos es una cuestion de Estado y eso incluye hasta ¡§desobedecer¡¨ sus ordenes, se dijo. Y se anadio algo que el mismo consiente: ¡§La verdad es que soy en parte responsable por exponerme... Pero, para mi es un valor estar en contacto con los argentinos¡¨, dramatizo por la radio. Lo que hizo mucho ruido interno en el gobierno nacional fue la salida de Alfonso Prat-Gay, un ministro clave que salto de su silla por desavenencias internas, aunque se colgo tres medallas que nunca nadie le podra arrancar: la salida del cepo, el arreglo con los holdouts y la instrumentacion de un blanqueo que hasta ahora sumo 90 mil millones de dolares. Algunos suponen que esto ultimo no fue merito ni de Prat-Gay ni menos de la credibilidad del Gobierno, sino de la apretada que le pego el mundo a los argentinos que querian seguir escondiendo sus bienes, pero ahi esta la plata y las propiedades, lo que produjo en multas y lo que sumara al Fisco de ahora en mas, ano tras ano. Pero, ademas, como secuela de esa salida forzada, estuvo la novedad de la division funcional del area de Hacienda y Finanzas, con mas burocracia que atender y con menos poder individual para los delegados en cada area, aunque tambien se explicito que la primera supervision quedara a cargo de la Jefatura de Gabinete. Este punto no es menor, porque los hombres de negocios querian saber quien tomaba las decisiones, sobre todo a la hora de dirimir diferencias, ya que todo el mosaico ministerial hasta ahora no lucia demasiado aceitado. Es decir que Macri, quien abomina de los superministros, le acaba de renovar la confianza a una superestructura de tres, entendiendo que lo que no hicieron en un ano, ya sea porque debieron acomodarse o porque Prat-Gay se resistia, lo podran hacer de ahora en mas. Y aunque no lo haya explicitado y en referencia al cuento del conde Lucanor y el ¡§dadme agua a las manos¡¨, bien vale preguntarse si esta no sera tambien una ultima oportunidad para quienes hoy son sus ¡§ojos y oidos¡¨. Desde lo estrategico y para afuera, el recambio fortalecio entonces al Presidente, quien marco la cancha, apuntalo el viraje hacia una mayor eficiencia y demostro que es el verdadero DT de tan rara amalgama ministerial. Ya se vera tambien, de ahora en mas, cual es el rol de Rogelio Frigerio, presente el ultimo jueves en el almuerzo de coordinacion con los nuevos funcionarios. Este ministro es nada menos que uno de los heroes politicos de la reformulacion del Impuesto a las Ganancias y es quien maneja la obra publica y la relacion con los gobernadores y fue quien le anuncio a la prensa que se viene, por fin, una Reforma Tributaria integral. Tras ese almuerzo, se le pregunto a uno de los presentes sobre lo conversado en la reunion y confidencio que se hablo de ¡§una reduccion del gasto que haga mas eficiente la ejecucion presupuestaria, pero sin descuidar la obra publica y la relacion financiera con las provincias¡¨. Exactamente, lo mismo que, en trazos mas bien gruesos, sostuvo Nicolas Dujovne cuando fue presentado en sociedad este viernes, como flamante ministro de Hacienda. Ahora, habra que evaluar si el joven economista que llega al Gobierno con pasado en la UCR, podra hacer fiscalmente con peine fino lo que Prat-Gay no quiso o no pudo concretar: pasar en limpio la marana de gastos del Estado para posibilitar una baja de impuestos que haga mas competitiva la economia. Y ver si lo puede realizar en un ano electoral, su segundo gran desafio. En su primera intervencion publica, el nuevo funcionario ha marcado una clara linea sobre sus expectativas de hoy, que conviene repasar. En primer lugar, hay que consignar que Dujovne se ubico mucho mejor que Marcos Pena en el problema. Mientras el Jefe de Gabinete, quien no es economista, dijo el dia que dio por despedido a Prat-Gay que a su sucesor se le habia pedido un ¡§plan fiscal¡¨, en su primera intervencion publica el ministro siguio un argumento de pura logica: ¡§yo parto con mi principal desafio que es cumplir con el Presupuesto 2017, votado por amplia mayoria en el Congreso¡¨, senalo. Que mejor ¡§plan fiscal¡¨ que seguir ese instrumento, escribio este periodista en la semana, cuando recordo que el ¡§barril sin fondo¡¨ del gasto publico fue el detonante de la salida del ministro anterior, amplificado por las criticas que recibia Prat-Gay sobre su secretario de Hacienda, el kirchnerista Gustavo Marconato, a quien lo acusaban de ¡§quinta columna¡¨, de ¡§pisar¡¨ pagos a las provincias y de no recortar absolutamente ¡¥nada¡¥. Y partir de esa contundente definicion institucional sobre el valor de la Ley de Presupuesto, Dujovne le agrego algunos condimentos: ¡§producto del blanqueo es probable que tengamos mejoras en los ingresos, superior a las que teniamos presupuestadas y si tenemos un exceso de recursos me gustaria dedicarlos a disminuir en parte el deficit de 4,2 por ciento que teniamos pautado¡¨, planteo. Realista, aseguro ademas que la gestion que iniciara hoy apuntara a ¡§mejorar la infraestructura, reducir el deficit y eliminar impuestos distorsivos, objetivos contradictorios entre si¡¨. Tambien remarco que su intencion es ¡§hacer que el gasto publico sea mucho mas eficiente para bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar sus exportaciones en pocos anos¡¨, una de las cuestiones que el sector productivo mas senala cuando reclama que el Estado ayude a la competitividad de la economia que, por el lado del tipo de cambio, tiene problemas, salvo en estos ultimos dias del ano, justamente por los ingresos del blanqueo. Y si bien no se conocen funcionarios que anuncien ¡§ajustes¡¨, Dujovne se preocupo en aclarar que, ¡§a nivel nacional, no nos sobran empleados publicos¡¨, al tiempo que dijo que mirara ¡§muy finito como se esta gastando¡¨ y recordo que, a la inversa de otros que creen que los tributos a repartir son de los gobiernos, ¡§estamos administrando recursos de terceros, de la sociedad y queremos gastarlos bien¡¨. Esta mas que claro que cuanto mejor le vaya a Dujovne, menos trabajo tendra su colega de Finanzas, ya que el nivel de endeudamiento sera menor. Justamente, Caputo destaco ¡§la sustentabilidad¡¨ de la deuda argentina, aunque considero como ¡§un error enorme¡¨ seguir financiando el deficit fiscal con deuda, a pesar de que confirmo que este ano se tendran que emitir ¡§22 mil millones de dolares¡¨, una parte sustancial para renovar los voluminosos vencimientos del Bonar 2017 que coloco Axel Kicillof en 2014. Todas estas menciones de uno y de otro ministro van muy en linea con una de las frases que dejaron los multireportajes de estos dias al Presidente, lo que demuestra que Macri es ahora, ademas, el Gerente General, quien fija una linea y la comunica: ¡§En el largo plazo no es sostenible este nivel de deficit. Hoy, lo estamos resolviendo con deuda, pero eso es algo transitorio, para permitir que nos acomodemos¡¨, definio para gozo de los moderados. Esta bien claro que, en 2017, los ortodoxos le seguiran pegando por gradualista, mientras el kirchnerismo continuara esperando que, por ser ¡§de derecha¡¨, se caiga aunque, por ahora, zafo bastante bien de los multiples ruidos de este fin de ano turbulento y se prepara para afrontar la batalla del ano electoral. Ya se vera como reacciona Macri si la realidad de los precios y de los piquetes lo vuelven a condicionar, tal como paso con lo fiscal: si solo con cosmetica o si, envalentonado por esta experiencia, sale de los problemas con mas cambios. ƒÜ