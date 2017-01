Fotos SUEÑO. El nuevo DT de la Academia está a la expectativa para ver si la comisión directiva le cumple su deseo.

El repatriado entrenador de Racing, Diego Cocca, admitió el interés por lograr la contratación del zaguero Leonardo Sigali y el presidente del club espera darle el gusto entre ésta y la próxima semana.

El titular de Racing, Víctor Blanco, confió que la prioridad es Sigali como central y que luego irá por un volante. "Sigali es un jugador al que me gustaría dirigir", sostuvo Cocca, quien asimismo, ya dirigió cuando fue técnico de Godoy Cruz, años atrás.

Momentos antes, el presidente Víctor Blanco admitió por el programa partidario "Esto es Racing", que espera "cerrar lo del central entre esta semana y la próxima".

"Hicimos una oferta por Sigali. La prioridad es cerrar a Sigali o dos jugadores que tenemos como variantes para central y luego por el volante", sostuvo Blanco.

Desde que Luciano Lollo se fue de Racing, el equipo de Avellaneda penó con su defensa, y promediando el campeonato de Primera División se lesionó Leonardo Grimi y ahora se le fue Nicolás Sánchez a Rayados de Monterrey.

Encima ni Sergio Vittor y menos Danilo Ortiz respondieron de buena forma, por lo cual la defensa quedó como punto flaco del equipo.

Sigali juega en el Dynamo de Zagreb y Cocca lo quiere tener para la reanudación del partido.

En un reportaje por TyCSpors, Cocca se ilusionó con poder "recuperar" a Gustavo Bou para que vuelva al nivel que lució en el Racing campeón de 2014 que lo llevó a ser su goleador e inclusive a ser el mayor artillero de la Libertadores 2015.

Cocca también confirmó que Gustavo Zapata se va a sumar al cuerpo técnico.

Por otro lado, Cocca, transmitió sus sensaciones en su regreso como director técnico de la Academia, equipo que sacó campeón en el 2014, y dejó en claro que hay que hablar todo "puertas adentro".

"No siempre los que juegan están más contentos con los que no. Es normal que se manifiesten, aunque las cosas para mí hay que hablarlas puertas para adentro, no públicamente. Eso se aclara desde el primer día", aseguró Cocca.

"Me pareció que era el momento para volver. Era la posibilidad, es el club al cual tengo un amor muy grande. Queremos poner a la institución en los primeros lugares, volver a ser competitivos realmente y jugar un torneo internacional", agregó.