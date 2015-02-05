CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Enero 2017

A LAS 17.00 POR AMARTE ASÍ

Hoy 21:10 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PARA DE LA NOTICIA

22.30 LA ÚLTIMA HORA

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 COMO ANILLO AL DEDO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PAISANOS

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ANIMALANDIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.45 AKEELAH Y LAS LETRAS

10.04 LA MÁQUINA VOLADORA

11.39 UNA CHICA SIN LÍMITES

13.33 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

13.46 LA SONRISA DE MONA LISA

16.16 ESPEJITO, ESPEJITO

18.28 LAS TORTUGAS NINJA

20.15 LOCOS POR LAS NUECES

22.00 ESPEJITO, ESPEJITO

TCM

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.50 PESCADOR DE ILUSIONES

14.30 EL JINETE PÁLIDO

16.40 TERROR A BORDO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 LA PISTOLA DESNUDA

TNT

08.42 LA PERLA DEL DRAGÓN

10.22 OZ. EL PODEROSO

12.35 ¡SÍ SEÑOR!

14.26 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS

15.39 CORAZÓN DE TINTA

17.29 TRANSFORMERS

20.00 AMOR Y TESORO

22.00 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

00.00 EL EXPERIMENTO

01.38 ATAQUE EXTRATER

SPACE

08.38 SILVERADO

11.05 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

13.14 IDENTIDAD DESCONOCIDA

15.22 BLINDSIDED

16.52 LA NIEBLA

18.20 FUGA DE NUEVA YORK

20.05 ESCAPE DE LOS ÁNGELES

22.00 VAMPIROS

CINECANAL

09.00 MÁS BARATO POR DOCENA

10.45 UN LOCO ANDA SUELTO

12.25 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA CONTINÚA

13.30 RECUÉRDAME

15.35 JOBS

17.45 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME

20.05 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

22.00 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO

SONY

08.00 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 MELISSA AND JOEY

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

17.00 HOY 13 MAÑANA 30

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MÚSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456 CASI COLÓN)

+VIERNES 6, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA (LA SALAMANCA), CON LA ACTUACIÓN DE GRITO SANTIAGUEÑO, LOS KIJANOS, KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ: BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS INTERNACIONALES IRACUNDOS.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

06/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01- 17:05 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

05/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

06/01 - 07/01- 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

05/01 - 06/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

05/01 - 22:00 (Subt)

06/01 - 07/01- 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

05/01 - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)

06/01 - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast) 00:00 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

05/01 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05

SING ¡VEN Y CANTA!

3D ATP ESTRENO

16:20 (SOLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D

ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50

 
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