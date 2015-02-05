CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Enero 2017
A LAS 17.00 POR AMARTE ASÍ
Por El Liberal
Hoy 21:10 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PARA DE LA NOTICIA
22.30 LA ÚLTIMA HORA
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 COMO ANILLO AL DEDO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PAISANOS
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 ANIMALANDIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA TOCATA
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.45 AKEELAH Y LAS LETRAS
10.04 LA MÁQUINA VOLADORA
11.39 UNA CHICA SIN LÍMITES
13.33 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
13.46 LA SONRISA DE MONA LISA
16.16 ESPEJITO, ESPEJITO
18.28 LAS TORTUGAS NINJA
20.15 LOCOS POR LAS NUECES
22.00 ESPEJITO, ESPEJITO
TCM
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.50 PESCADOR DE ILUSIONES
14.30 EL JINETE PÁLIDO
16.40 TERROR A BORDO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 LA PISTOLA DESNUDA
TNT
08.42 LA PERLA DEL DRAGÓN
10.22 OZ. EL PODEROSO
12.35 ¡SÍ SEÑOR!
14.26 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS
15.39 CORAZÓN DE TINTA
17.29 TRANSFORMERS
20.00 AMOR Y TESORO
22.00 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
00.00 EL EXPERIMENTO
01.38 ATAQUE EXTRATER
SPACE
08.38 SILVERADO
11.05 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
13.14 IDENTIDAD DESCONOCIDA
15.22 BLINDSIDED
16.52 LA NIEBLA
18.20 FUGA DE NUEVA YORK
20.05 ESCAPE DE LOS ÁNGELES
22.00 VAMPIROS
CINECANAL
09.00 MÁS BARATO POR DOCENA
10.45 UN LOCO ANDA SUELTO
12.25 DE ROCKY A CREED. LA LEYENDA CONTINÚA
13.30 RECUÉRDAME
15.35 JOBS
17.45 WALL STREET 2. EL DINERO NUNCA DUERME
20.05 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
22.00 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO
SONY
08.00 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 MELISSA AND JOEY
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
17.00 HOY 13 MAÑANA 30
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 5, A LAS 22.30, STANDARS & MÚSICA ARGENTINA, CON MARIO VARAS LEDESMA (PIANO), DIEGO ABDALA (VOZ) Y JORGE SUÁREZ (GUITARRA).
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA 456 CASI COLÓN)
+VIERNES 6, A PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ LA GRAN PEÑA (LA SALAMANCA), CON LA ACTUACIÓN DE GRITO SANTIAGUEÑO, LOS KIJANOS, KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS 22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENTACIÓN DE PETECO CARABAJAL, JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE OTROS.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
+SÁBADO 7, “LA NOCHE DE LOS GRANDES” JUNTOS POR PRIMERA VEZ: BETO ORLANDO, LOS LINCES, JUAN “CORAZÓN” RAMÓN Y LOS INTERNACIONALES IRACUNDOS.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
05/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
06/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01- 17:05 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
05/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
06/01 - 07/01- 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
05/01 - 06/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
05/01 - 22:00 (Subt)
06/01 - 07/01- 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
05/01 - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)
06/01 - 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast) 00:00 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
05/01 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA!
3D ATP ESTRENO
16:20 (SOLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D
ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50