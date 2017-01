Ron Dennis y David Beckham casi a las piñas

Fotos David Beckham Ron Dennis Gordon Ramsay Previous Next

Hoy 12:49 -

El Resort One & Only Reethi Rah es un espectacular complejo turístico en las Islas Maldivas en el que hospedarse una noche cualquiera alcanza la nada desdeñable cifra de 5.800 euros por una habitación doble. Hospedarse en Nochevieja y acudir a la cena y fiesta de Año Nuevo multiplica por casi tres el precio y suele estar reservado casi en exclusividad a dueños de grandes fortunas y personajes famosos. En la del pasado sábado estaban, entre otros, el exfutbolista David Beckham, el expresidente de McLaren Ron Dennis y el chef Gordon Ramsay. Y precisamente no acabaron muy bien entre ellos.

Dennis iba acompañado de 30 personas y tras cenar se acomodó en unos asientos preferenciales para disfrutar del espectáculo que había preparado el hotel para recibir a 2017. Sin embargo, el exdirigente de Woking ocupó bastantes asientos más de los que le correspondían, incluyendo varios reservados a Beckham y Ramsay. Al llegar estos y sus acompañantes intentaron resolver el entuerto... con poco éxito. Beckham se dirigió en persona a Dennis y éste le respondió con malos modos .

Beckham no aceptó la mala educación y la discusión elevó el volumen hasta ser el centro de atención de todos los asistentes con el exfutbolista del Real Madrid y del Manchester United muy encendido. "Es cierto que las voces eran muy fuertes, pero todo fue una tormenta en un vaso de agua. Ellos se conocen desde hace siglos y fue todo arreglado al día siguiente", explicaba un amigo del exjefe de Fernando Alonso. Lo que no quedó claro es que pasó con los asientos y quién los ocupó finalmente.