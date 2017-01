07/01/2017 -

El presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró ayer que los dirigentes que el jueves decidieron convocar a elecciones en AFA para el próximo 15 de febrero tienen que "entender" que "nadie se va a sentar con un presidente que ponga el Ascenso".

Este fue el golpe de reacción de Blanco, alineado con la mayoría de los equipos "grandes" -salvo Independiente-, y otros representantes importantes de la Primera División, a lo ocurrido el jueves en el tercer piso de la AFA.

Allí, 51 de los 72 asambleístas validados por el estatuto vigente en AFA, pero que Fifa envió a la Comisión Normalizadora para actualizar, votaron la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el 15 de febrero a las 18 en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza, para elegir el nuevo presidente del fútbol argentino.

Pero esta decisión tomó por atropello a varios dirigentes de Primera, que si bien no están de acuerdo con los manejos de la Comisión Normalizadora, tampoco concuerdan con las opiniones del grupo denominado "Ascenso Unido".

"Me tomó por sorpresa lo que sucedió ayer (jueves). No sé si es buena esta confrontación, se necesita diálogo", indicó el presidente de Racing en diálogo con el programa "Gol de Vestuario". Y agregó: "El ascenso no puede manejar los intereses de los clubes de Primera. Hay que buscar consenso".

Blanco fue particularmente duro en una frase dirigida a los clubes de las categorías menores: "Nadie se va a sentar con un presidente que ponga el ascenso. Esto tienen que entenderlo".

Respecto a que si podría ser un loable candidato al sillón de Viamonte, mencionó: "Me preguntaron si quería ser presidente. Hay que respetar el estatuto y llamar a elecciones".