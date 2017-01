Fotos A qué playas va la clase media en Mar del Plata

07/01/2017 -

La clase media que ama el truco y las carpas elige Punta Mogotes. Los 24 balnearios están muy equipados. Se ven nenes por todos lados. Hay desde piletas para los que alquilan sombrilla, hasta actividades con maestras jardineras y clases de yoga. Cuatro mil metros de playas anchas. Playa Grande tiene dos caras. De la escollera cercana al puerto en adelante, están los restoranes playeros más exclusivos, como el del Golf Club, en el que un almuerzo para dos personas puede costar más de $400. También, balnearios elegantísimos, como el del hotel Costa Galana. Es la playa de los ricos. Deambulan empresarios y familias de alto poder adquisitivo. En la otra punta, también en Playa Grande, está el lugar de los jóvenes cool, en Biología. Este año, tiene el nombre de parador Coca-Cola. Es la bajada pública de la zona y solamente se ven grupos de chicos. Ninguno pasa los 25 años. Ahí, el agite empieza después de las tres de la tarde. Se enciende después de la noche de boliche. La ley no escrita es llegar en grupo, caminando y con heladerita: adentro, fernet con coca o Campari con naranja. Muchos, llevan guitarra. Las playas de calor popular son las clásicas del Centro, como la Bristol. Ahí, lo único que importa es compartir el mate y pasar la tarde en familia. No hay rango de edad y todos se mezclan. Más al norte, en la zona de La Perla, están las playas tranquilas y familiares donde predominan los marplatenses. No hay grandes instalaciones ni mucho ruido. Juega la cercanía con la zona céntrica y la tranquilidad de balnearios que permiten irse y volver varias veces en el día. Un almuerzo se consigue a precio razonable. Una milanesa con fritas y gaseosa en alguno de los balnearios no pasa de los $300. Después, de Constitución hacia el norte y hasta la Caleta y Mar de Cobo, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, aparece la costa desolada. Playas que casi no ofrecen servicios ni carpas, pero en las que hay un contacto con la naturaleza fuerte: poca gente, reposeras a muchos metros unas de otras y nada de música fuerte. Silencio, desconexión y relax total.