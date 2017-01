FÚNEBRES | 8 de Enero de 2017

Hoy 21:42 - FALLECIMIENTOS





- Alba Rosa Rodríguez (Loreto)

- Máximo Roberto Coronel (La Banda)

- Puchalvert Eduardo Gómez

- Rosario Alberto Corpus (Suncho Corral)

- María Eva Vega

- Horacio Figueroa (La Banda)

- Bernarda Pereyra

- Paula Luisa Gómez

Sepelios Participaciones

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Querido papá, siento mucho dolor por tu partida, dame la fuerza necesaria para seguir sin vos. Siempre estarás en mi corazón. Que en paz descanses... Guíame y Cuídame siempre. Su hija que te ama. Tirsa.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su tío Ricardo Antonio, sus primos Omar, Ricardo, María de las Mercedes, sobrinos Maximiliano Gabriel y Celena Sofía Cepeda, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su madre Betty en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Su prima Nancy Gramajo e hijos Laura y Tamara Murad, participan con profundo dolor tu partida y rogamos a Dios por tu descanso eterno.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Señor, ya está ante tu presencia, éste ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad". Su tío de corazón Eduardo Sauad y flia. acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Familia Velarde Juárez participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Betty en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Que tu alma vuele libre como los sueños". Heidi Rótulo de Arnedo, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a su amiga Betty en tan doloroso momento, por la desaparición física de su hijo, con profundo dolor. Se ruega una oración en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Carlos Alberto Arnedo Rótulo y familia acompañan a la madre de su querido amigo Roberto con gran dolor, ante la desaparición física de su hijo y pide una oración en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no esté más". "Los hombres que viven no se mueren nunca, se duermen de a ratos". Tus amigos de la Promoción 96 de la Esc. Normal M. Belgrano te despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en tu querida memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Dr. Gómez Julio Mariano, su esposa Natalia de Gómez, sus hijos Mateo y Virginia Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento de Robertito.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Tu amigo Andrés Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para tí, la luz que no tiene fin.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Betty, amiga, que dolor tan inmenso. Lo inesperado de la vida nos deja sin palabras, sin consuelo. Que tu inquebrantable fe te ayude a ponerte de pie, y nuestro Señor reciba a tu amado hijo y lo colme de paz. Beatriz Vercelli de Ruiz y su hijo Fabián y flia.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Casa Celestial " Sras; Tami Mukdsi, Betty Vercelli, Nani Ibáñez, Lidia Nahas, Sara Castillo, Gringa Pérez y Estela Ledesma acompañan con mucho dolor a su mamá Betty Aliaga ante la inesperada pérdida de su hijo Roberto.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Eugenia Agüero, Leda Atterbury, Luciana Graciano, Elisa Dargoltz y Verónica Vidal participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de 5to 2ª Roberto. Ruegan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Tus amigos Pablo Sánchez, Ana Laura Vera y su hija Julieta participan con profundo dolor su falecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Hasta Siempre Querido "RB".

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Los hombres que viven no mueren nunca, se duermen de a ratos. Querida Betty, amiga de toda la vida, que dolor tan inmenso, lo inesperado nos deja sin palabras, sin consuelo... Miguel Ángel Siufe, Gringa Fiad de Siufe y flia. participan acongojados la partida de Robertito y te acompañamos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Alfredo Bonahora y flia., y Luis Bonahora y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Y acompañan a su madre en este difícil momento.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Federico Vittar participa con profundo dolor el fallecimiento de Roberto. Ruega oraciones en su querida memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dolly María Vercelli de Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Juan Carlos Marhe y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto y elevan oraciones en su querida memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Eva López de Adamo y Sebastián Adamo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Betty en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián acompañan con profundo dolor el trágico fallecimiento de nuestro querido amigo Roberto, rogando pronta resignación a su madre Betty. Elevamos oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Que el Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno". Sus amigos de la Asociación Norte de Tenis de mesa (ANTM) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre en este momento de profundo pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Los amigos de su amada madre; Dora Cousinet Vda. de Novasio, sus hijas Maria Angela y Carina Adriana Novasio y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Roberto, y acompaña a su madre y demás familiares en estos difíciles momentos. Se ruega una plegaria en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Sabemos que es triste aceptar la partida de un ser con el que se compartió muchos momentos en su vida, pero recordemos que es una decisión de Dios y debemos aceptarla y resignarla ante tan dolorosa pérdida". Dolores Aranda de Cervera y flia. acompañan a nuestra amiga Betty ante irreparable pérdida. Rogamos a Dios le dé pronta resignación y fortaleza.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Lucía Sosa, Ana Sosa de Marchetti, Eduardo Luis Marchetti, María Angélica Sosa de López y sus respectivas familias participan y acompañan a su madre, Sra. Betty Aliaga y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Cacho Infante, Pato, sus hijos Mónica y Sebastián; Sebastián y Bettina; Marita y Luis y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su madre Betty. Elevan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Chola, Ruso Perea y familia lamentan profundamente el fallecimiento del hijo de su amiga Betty Aliaga. Se ruega una oración en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. María del Carmen Galgani participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento rogando oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Dr. Mariano Daniel Parra y familia despiden a su querido amigo con mucha tristeza y acompañan a su mamá en este doloroso momento.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Dr. Leandro Fernández Salom, Blanca Quiroga de Fernández Salom y sus hijos María José y Axel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, HUMBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleicó el 7/1/17|. Sus hermanos Federico, Norma y Teresa, su hermano pol. José y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. C duelo Leopoldo Lugones 1854. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar el fallecimiento del querido Roberto. Descansa en paz.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Mariem Skaf de Saad, sus hijos Cachin, Daniel y Mulla y sus respectivas familias, lamentan participar su fallecimiento. Descansa en paz.

PEREYRA, BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus hijos José, Eduardo, Otilia, Luis y Gustavo; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio El Descanso a las 9. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

GARNICA DE ESCOBAR, ADELINA DEL VALLE (KUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. ¿Quién dijo que las personas que van al cielo mueren? Al contrario, ellos comienzan a vivir verdaderamente. Recordarte en estas fechas hace que nuestros corazones tiemblen, pues todos los recuerdos a tu lado fueron especiales y llenaste nuestros días de una gran felicidad. Estamos seguros que estás descansando en un lugar lejano, tranquilo y distante y desde allí puedes vernos. Gracias madre, por todo lo que hiciste por nosotros, te queremos y te guardamos en nuestra memoria, para siempre. Su esposo Jorge Escobar Padilla, sus hijas Ely, Mary; su nieto, nietas, bisnietas y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hijo mío hace 7 meses que te fuiste y aun siento mucha tristeza en mi corazón, le pido a Dios que me dé fortaleza para salir adelante sin ti, quizás has desaparecido físicamente , pero nunca de mi corazón fuiste y serás mi mayor tesoro. Sé que a dónde estás gozas de alegría mientras aquí en la tierra te echamos muchísimo de menos. Que Dios te tenga en la gloria y nunca dejes de brillar porque eso me pone bien cuando yo estoy mal. Que brille para ti la luz que no tiene fin!!. Tus padres Nora y Juan Carlos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

IBÁÑEZ, NORBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/11|. "Que en este eterno descanso, el Señor te proteja con su mirada". Su esposa, sus hijos y nietos invitan a la misa en la Pquia. San Roque a las 21, con motivo de cumplir seis años de su desaparición física.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Su esposa Clelia Beatriz Mussi Aguirre y sus hijas Clelia Patricia Jorge Saad, Leysa María, Mariano Vittar y sus nietas María Valentina, María Laura, María Belén invitan a la misa a realizarse hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica y en Lamadrid en la iglesia San Nicolás a las 18.30 hs. Elevamos nuestras oraciones al Creador para que su alma siempre permanezca en la luz divina y descanse en paz.

JORGE SAAD, ROBERTO ATTIE (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Córdoba el 30/12/16|. Dios de misericordia y amor pongo en tus amorosas manos el alma de mi padre, hombre noble de espíritu que supo brindar su ayuda a quiénes lo necesitaron para que descanse en el sueño eterno a tu lado. Recordarte con cariño será mi consuelo, guardando en la memoria tu dedicación al comercio por tantos años y tus sabias palabras. No tuve la oportunidad de despedirme de ti, pero me reconforta saber que ya recibes el premio de la vida eterna. Hoy resalto la dignidad de mi padre, su lugar en la historia de Santiago del Estero y su compromiso con la ciudad, así como sus logros comerciales. Gracias por tu entrega y amor, permanecerás por siempre en mi corazón tu querida hija desde España ruega oraciones en su memoria. Clelia Patricia Jorge Saad.

JUÁREZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/16|. Su hija Noemí, su hijo político Hugo, nietos Nadia, Franco, Giuliana, Matías y Niahara y su bisnieta Katerine, sobrinos y hermanas, invitan a la misa hoy a las 21 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SEIJAS, JOSÉ LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/04|. Querido padre; a trece años de tu partida te recordamos con mucho amor. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que por el descanso de su alma se celebrará hoy a las 21.30 hs en la parroquia San Roque.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORONEL, MÁXIMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su esposa Juana Lastra , sus hijos Lucía, Diego, Sergio, Daniel, Analia, Julio , hijos pol. Mario torres y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11h en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

COSTA, EMMA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Sus hijos Vitilo, Hugo, Mari, hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos: Lorenzo, Samuel, Jeremías e Ismael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, EMMA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Cergio Coronel Lugones, Gloria, Gustavo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, PUCHALVERT EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Su esposa Mirta, hijos: Marcelo, Belén y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cemet. Jardín del Sol. Norcen . SEPELIO SANTIAGO.

GÓMEZ, PUCHALVERT EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno, para que pueda gozar de tu gloria y de la claridad de la luz de Cristo donde en algún momento todos estaremos ahi y donde ese reencentro no terminará nunca. Hoy partió tu hijo Edy, nuestro querido vecino y amigo sincero. Tus vecinos de la cuadra lloramos su partida y acompañamos en este doloroso momente a Mirta, Belén y Marcelito con un gran afecto. Rogamos oraciones en su memoria

SANTILLÁN, CARLOS ALBERTO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Pochi: siempre te recordaremos con gran cariño descansa en paz y que brille para ti la luz eterna de nuestro Padre Celestial. Enrique Raab, Beatriz Higa de Raab y Hortensia Mansilla de Raab participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, CARLOS ALBERTO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Pochi: Por siempre vivirás en nuestros corazones. Eduardo Peralta, Silvia Raab de Peralta, Bruno y Diego Peralta participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

LUNA, DELIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/16|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento su madre Edith y sus hijos Franco y Belén, invitan a familiares y amigos a la misa a celebrarse pidiendo por el eterno descanso de su alma. La misma se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Salette. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNDEZ, MARCELO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleciño el 8/1/16|. Al cumplir 1 año del paso a la vida eterna, su esposa Estela, sus hijos Walter, Daniel y nietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda. Ruegan una oración en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORPUZ, ROSARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su esposa Elizabet Basualdo, hijos Alberto, Matías, Lupe, Patricia, N. Nora y Lore y sus trece nietos, hermanos, Rosa, José, Manuel, y Emilio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Suncho Corral 11 hs. Cobertura Iosep. Servicio Cochería Suncho.

GÓMEZ, PAULA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus hijos Luis, Bonifacia y Juan Sayago participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Medellín a las 9. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, ALBA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Sus hijos Rosana, Daniel, Pedro, Ramona, Soledad y David, hijos pol, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.





Invitación a Misa

PERALTA, ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/07|. Viejo: que infinita se nos hace tu ausencia al no temerte presente en nuestra casa para escuchar tu voz, tus bromas, tus ocurrencias y tus cantos "chamameceros". Nos causas un dolor inmenso, si supieras que difícil fue no tenerte, tantos años en Nochebuena, para desearnos con un abrazo y un beso "muchas felicidades hijos", sabemos que también habrás brindado por nosotros deseándonos paz y felicidad. Dios te llevó para que no sufras más, aunque nos cuesta aceptarlo porque, día a día, minuto a minuto te necesitamos. Solo nos queda la resignación, tus enseñanzas y anécdotas que cada domingo nos contabas, y todos los momentos lindos compartidos en familia. Hoy ya sos un ángel cantor que alegras el cielo con el sonar de tu guitarra. Te extrañamos con mucho amor y te recordamos por siempre. Su esposa Cristina, sus hijos: Mimi, Mariela, David y José, hijos políticos: Juan. Roxana y Vero; sus nietos: Carla, Andrés, Nicolás, Exequiel, Gabi, Caro, Valentina y Priscila y su bisnieto Jehiel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario para rogar por su eterno descanso y la paz de su alma al haberse cumplido 10 años de su fallecimiento.