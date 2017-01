Evangelio según San Marcos 1,14-20.

Hoy 21:24 -

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo:

“El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia”. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme, y yo los haré pescadores de hombres”.

Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron.

Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron.

Comentario

Comienza el tiempo ordinario. En Rusia se celebra un acueducto desde el 31 de diciembre al 8 de enero. Así que aquí podemos entender lo del volver al trabajo. Y precisamente en medio del trabajo ordinario, Jesús se acerca y llama. “Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios’ decía Santa Teresa de Ávila. O entre redes. O entre los libros del colegio, instituto o universidad. O entre los papeles del trabajo...

Porque Dios se acerca siempre, llama siempre, está a tu lado siempre. Lo veas o no, lo sientas o no. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Habla Jesús y nosotros debemos responder. Algunos le dicen “no” y se dan la vuelta. Otros, Simón, Andrés, Santiago, Juan, dicen “sí” y comienzan un nuevo camino. Un camino que no será fácil.

Y es que todo empieza cuando “arrestaron a Juan”. Desde el principio, Jesús sabe que se va a enfrentar a una terrible oposición. Los enemigos del Bien son muchos, y no se conforman con silenciar a los profetas. Muy a menudo, los matan. En 2016 cada 6 minutos mataron a un cristiano, dicen las estadísticas. A lo largo del camino, en mucha ocasiones Jesús se enfrenta a sus enemigos.

Pero hay que optar. Desde el momento en que Cristo vino al mundo, el plazo se ha cumplido. Elige. Con Cristo, comenzar el camino a Jerusalén, o con los que arrestaron al Bautista y luego lo asesinaron. Por supuesto, nosotros no vamos a matar a nadie, pero nuestras traiciones a la opción fundamental suponen pequeñas muertes, personales y ajenas. Prepárate para volver al camino, si lo dejas. La humildad es imprescindible, para decir “perdón” y “lo siento”. Además, Jesús te perdona siempre. No es como nosotros.