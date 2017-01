Fotos Buryaile: "Para nosotros, Santiago del Estero es una provincia importante"

09/01/2017 -

Ricardo Buryaile, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, en Mar del Plata, aseguró: "Para nosotros, Santiago del Estero es una provincia importante". También profundizó acerca de las acciones conjuntas que llevan adelante la Nación y nuestra provincia en materia agropecuaria.

Respecto de sus declaraciones sobre la intención del Gobierno nacional de "armonizar las políticas nacionales con las provincias", el funcionario reveló: "Estuve reunido con la gobernadora y también hablé con el ministro (de la Producción de Santiago del Estero), Luis Gelid. Hablamos cada vez que necesitamos. Por lo tanto, para nosotros, Santiago del Estero es una provincia importante".

"El trabajo conjunto entre la Nación y las provincias es la mejor estrategia para alcanzar un desarrollo sustentable e integral de la producción. Nuestra visión para alcanzar los objetivos parte del diálogo y de un ministerio de puertas abiertas, de esa manera queremos armonizar las políticas nacionales con las provincias. Es necesario pensar en acciones a largo plazo que permitan solucionar los problemas que hoy tienen los sectores productivos, pero también, que posibiliten superar los desafíos y aprovechar las oportunidades de competitividad que cada región tiene", indicó el ministro.

-¿Qué tipo de políticas o acciones está articulando la Nación con Santiago del Estero?

-Lo que nosotros hacemos, desde la cartera a mi cargo, es que queremos, en primer lugar, desarrollar las regiones del NOA y del NEA y Patagonia porque la región Centro se desarrolla por sí sola. Hoy, con Santiago del Estero hemos bajado los cinco puntos para todas las provincias del NEA y del NOA de la soja. Vamos anunciar la modalidad pero ya ha salido en los decretos. Vamos a tratar de agregar valor. . Con la ganadería también hay un impulso importante. Entonces, hay mucho por trabajar en las regiones. No hay futuro si no procesamos lo que tenemos, si no agregamos valor, si no somos eficientes para adentro y nosotros necesitamos, yo soy un hombre del Norte (es oriundo de Formosa), que nuestras provincias generen mano de obra.

-En ese sentido, ¿cómo se logra generar esa mano de obra?Lleva mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer?

-Hay que tratar de que la materia prima se procese en el lugar. En estos casos, uno mira las ventajas competitivas, siempre hablando de Santiago. Si yo hago maíz, convierto grano de maíz en kilos de carne. De la misma manera, si hago soja tendremos que avanzar hacia un mayor corte en el biodiesel. Si se hace maíz también se puede hacer etanol. Por supuesto que también se puede venir al Puerto, pero para venir al Puerto hay que tener mejor infraestructura de transporte para que no sea tan caro. Esto es, básicamente, el secreto de esto.

-¿Cuál es el posicionamiento internacional que hoy tiene el sector agropecuario?

-Nosotros hemos abierto más de veinte mercados y pensamos ir hacia Oriente. Nuestra posición internacional es que nosotros vamos a tener relaciones con todo el mundo, relaciones políticas pero no vamos a tener relaciones carnales ni de sublimación. Esto es lo que ha marcado el presidente Mauricio Macri.

-¿Con independencia y profundización en las políticas del área que usted representa?

-Por supuesto. Nosotros somos el 60 % de las exportaciones del país. Tenemos que trabajar mucho para que, desde Santiago del Estero, por ejemplo, podamos llegar a todos los mercados del mundo.

-¿El 2017 es el año del crecimiento?

-Los índices de inflación han bajado y esperamos tener un índice de inflación mucho menor. A medida que la gente vaya recuperando poder adquisitivo, va a estar mucho mejor.

-¿Cómo es la situación de lo heredado en su ministerio?

-Lo que heredamos en el sector agropecuario es una carga muy mala, muy mala desde lo político, desde las políticas. Como usted lo dijo, hoy, el ministerio es un ministerio de puertas abiertas. Puertas abiertas no significa que se van a ir con sí. A veces, explicamos porque no. No me gusta quejarme para atrás pero si uno lo mira se puede olvidar de lo que pasó y hay que tener claro que las modificaciones y las realizaciones vienen mucho tiempo después. Empezamos ahora y ojalá obtengamos más resultados.