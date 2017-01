Un preso del penal de Tucumán subió un posteo a Facebook durante un motín

Fotos Un preso del penal de Tucumán subió un posteo a Facebook durante el motín.

10/01/2017 -

Un interno del penal de Villa Urquiza de Tucumán hizo una publicación en las redes sociales alertando sobre un motín, en medio de la tensión, la quema de colchones y disparos.

El interno subió mensajes a su cuenta de Facebook desde un celular que tenía escondido.

Desde allí, Mathías de Leon, como se hace llamar en la red social el preso, escribió : “Apagon en la carcel los presos quieren hacer motin el diablo anda dando coletazos en el pabellon pero..... No creo q sean tan locos si aca es el unic penal en el que no hay dos por uno y saben porque? Porque son todos unos manga de pecho frio por las dudas si no me conecto mas hasta siempre gente” .

Casi dos horas después subió otro mensaje más corto en el que pidió ayuda: “Nos estan cagando a tiros a todos aca que venga la prensa derechos humanos todos que ns van a matar”.

Tras controlar el motín, los carcelarios le quitaron el celular al interno que lo habría tenido escondido en su celda.