Diego apuntó contra los dirigentes argentinos

Maradona dijo que llegó a la Fifa para limpiar la AFA.

11/01/2017 -

Diego Armando Maradona se despachó con declaraciones duras hacia los dirigentes del fútbol argentino, al advertir que llegó a Fifa "para limpiar la AFA" y que lo va a hacer aunque"tenga que "pisar cabezas".

"Yo llegué a Fifa para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie", dijo el astro internacional en una nota brindada a La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

‘Yo ya le dije a (Gianni) Infantino que los de la Comisión Normalizadora Se van. De la misma forma que queremos una Fifa transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino quiere que yo dé el último martillazo’, agregó.

"En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Ya me reuní con (Claudio) ‘Chiqui’ Tapia y también lo iba a hacer con Daniel Angelici, pero finalmente no se concretó la reunión", continuó.

"Necesitamos un hombre con nobleza, dignidad y que no quiera hacerse rico con la pelota. Basta de robar", añadió el ‘Diez’.