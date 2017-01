Díaz Gallardo ya se entrena con Hugo Luero

Fotos VISITA. Diego Díaz Gallardo visitó ayer la Redacción de EL LIBERAL junto a Hugo Luero, una gloria del boxeo argentino.

El boxeador santiagueño Diego Díaz Gallardo, se prepara para una chance única. El próximo 24 de marzo, combatirá por el título del mundo en la categoría mediano, versión WBF, ante el francés Michel Mothmora, en la isla Martinica.

El experimentado púgil santiagueño sumó a su equipo de trabajo al reconocido Hugo Luero, quien fue campeón argentino y sudamericano de boxeo. Ambos, visitaron ayer la Redacción de EL LIBERAL y hablaron del importante desafío que se viene.

Luero estará a cargo de la parte técnica de un Díaz Gallardo que sueña con su primer título del mundo en su carrera.

"Diego está bien. Comenzamos una preparación de varias semanas para que llegue a esta pelea de la mejor manera posible. Se va a enfrentar a un rival de experiencia. El francés es un tipo alto, que le saca una cabeza a Diego y ante un oponente así uno lo que debe hacer es pelear a poca o mucha distancia. Si le peleas a media distancia se te puede complicar.

Es un desafío importante el que tendremos. No se da todos los días de poder pelear por un título del mundo. No sólo es importante para Diego, sino que también lo es para toda la provincia. Estas chances son lindas", comenzó Hugo Luero, reconocido ex boxeador argentino.

"La preparación la vamos a comenzar a intensificar cada vez más. Llegué hoy (por ayer) y ya fuimos a guantear. Ya trabajamos. Está trabajando también con un sparring. Lo vi muy bien, muy fuerte. Eso es importante. Diego nunca dejó de entrenar. Eso es importante, por eso lo encuentra hoy en un buen momento. El entrenamiento es muy importante", aseveró el hoy entrenador.

Por su parte, Diego Díaz Gallardo señaló: "‘Estoy muy contento por cómo se va dando todo. Ya desde la semana pasada comenzamos a intensificar la preparación. Ya tengo el plan de trabajo en la parte física y ahora trabajaré en la parte técnica con Hugo Luero, quien es una persona con muchísima experiencia. Fue campeón argentino y sudamericano, que tiene mucho para enseñarme".

Al mismo tiempo, el santiagueño confesó: "Esto es lo que me faltaría. En mi carrera llegué a ser campeón argentino y lo que todo boxeador sueña es ser campeón del mundo. Iré a buscar ese sueño. Buscando un poco, por las características de mi rival, quien me está dando una mano en los entrenamientos es Ignacio Scrimini, quien tiene un estilo similar al francés y además es de su altura. Tiene brazos largos, al igual que mi rival de marzo", cerró Díaz Gallardo. l