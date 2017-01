Excarcelaron a un joven, acusado de abusar sexualmente de una mujer con retraso madurativo

Fotos AUDIENCIA. Las partes dieron sus argumentos en una álgida audiencia, que se desarrolló en el cuarto piso.

Un joven acusado de abusar sexualmente de su vecina de 18 años con retraso madurativo, fue excarcelado ayer por decisión de un tribunal de la Cámara de Apelaciones. La Justicia de Las Termas había dictado la prisión preventiva contra el supuesto depravado que habría confesado el hecho y el caso había sido elevado a juicio. El Ministerio Público Fiscal presentará un recurso de casación para revertir la decisión de los camaristas.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, se desarrolló ayer una audiencia en la Cámara de Apelaciones donde se debía tratar el planteo de la defensa del imputado, en rechazo a la prórroga de la prisión preventiva dictada por el juez de Control Diego Vittar, haciendo lugar al pedido del fiscal Ricardo Lissi.

El caso se había registrado en junio de 2016. Una mujer había salido a trabajar y dejó a sus dos hijas -una joven de 18 años con un severo retraso madurativo y una niña- solas en su casa de la localidad de Chauchillas.

Al regresar horas más tarde, observó una motocicleta en la vereda. Al ingresar, llegó hasta el dormitorio de la mayor de sus hijas y encontró a un vecino sobre la joven con sus prendas de vestir bajas al igual que las de ella. Por la fuerza la mujer lo quitó de la cama y el depravado habría alcanzado a decir: "No me denuncies, yo te voy a dar plata". Radicada la denuncia, la Justicia ordenó la detención del supuesto depravado, pero éste se dio a la fuga y recién se entregó meses más tarde con su abogado. Las pericias practicadas a la víctima, determinaron que tendría la edad mental de una niña de siete años y que no está situada en tiempo y forma. El imputado por su parte, habría confesado que mantuvo relaciones sexuales con la joven y su defensa intentaría demostrar que fue consentida y por ello solicitaron la nulidad de una pericia psiquiátrica.

La víctima también fue sometida a una Cámara Gesell, donde comprometería al acusado, quien está imputado y la causa fue elevada a juicio con la carátula de "abuso sexual con acceso carnal", que tiene una pena en expectativa de 6 a 15 años, por lo que no es excarcelable. Sin embargo, el tribunal de la Cámara de Apelaciones le concedió la libertad, argumentando que no había circunstancias especiales que impidan su excarcelación, sosteniendo que no existen riesgos procesales.

El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso tajantemente y adelantó que irán en recurso de casación para revertir la resolución de los camaristas y que el acusado vuelva a estar detenido hasta que se desarrolle el juicio oral.