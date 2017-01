Esta tarde arranca el Torneo de Verano

Fotos ACCIÓN. La Liga Federal tiene un torneo de 7 semanas como preparación.

14/01/2017 -

El programa de hoy es:

En Comunicaciones: El Triángulo vs. Juv. Amp. Borges (20) y El Triángulo vs. Pepsi FC (40). En Filial 23: Dep. Rec vs. CSyD Bandera Bajada (40) y Red Star vs. Despensa del Valle (50). En Gendarmería: Güemes Sport vs. Insumatik (1ª). En Los Romano: Agricultores Unidos vs. Corralón Anicar (1ª) y Milan FC vs. Amigos Textiles (1ª).

En Nueva Unión (LB): Cheros Clodomira vs. Amigos Mecánicos (20) y Balneario FC vs. Coca Cola FC (1ª). En Gremio Municipal Nº 1: La Güemes vs. La 22 (1ª) y Alberdi vs. Copas Aeropuerto (50). En Gremio Municipal Nº 2: C. Athletic vs. Ni Uno Menos FC (20) y La 23 vs. Los Sosas (20). En Pe ñarol (Flores): Cacho FC vs. Borges Unidos (20) y Campeones del 28 vs. VG Pilchería Leo (45).

En Logística: Sonido Ibáñez vs. Los Pibes del Tradición (20) y Cam-

Lenon vs. Escuela 102 (45). En El Tata: Vinalar FC vs. Necochea FC (20) e Isa Instalaciones vs. Bº Ejército Argentino (1ª). En Rivadavia (V. de la Barr.): Rivadavia FC vs. La 59 (1ª) y Salamanca vs. Ipvu (45).

En Los Hermanos Sayago (Cardozo): MG Diseños vs. La Estafeta (1ª) y Marmolería Pereyra vs. La Estafeta (40). En Mamita (Cardozo): Prof. de Ed. Física vs. Atese y Loreto (40) y Prof. Piratas vs. Vet. Malvinas (50). En Los Pichones Nº 1: Los Primos vs. Gremio FC (20) y Excursionistas vs. Arg. Jrs. (1ª).

En Los Pichones Nº 2: San José vs. 5º Alte. Brown (20) y San José vs. La Católica FC (1ª). En Independiente Nº 1 (Cardozo): San Cristóbal vs. Pucará FC (1ª) y Expreso San Nicolás vs. La Saavedra (C45). En La Morocha: Macroffice FC vs. Pritty FC (1ª) y La Morocha FC vs. Pritty FC (40). En Los Magníficos: Moto Juan vs. Iosep FC (1ª) y Kovak Autom. vs. Scorpions Ropa Inf. (C45).