CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Enero 2017
A LAS 22.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
Por El Liberal
Hoy 22:05 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 NICK JR.
16.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS
19.00 MOISÉS,RESUMEN
20.00 SORTEO MONO BINGO
20.15 SORTEO TOMBOLA
20.30 MOISÉS, EL RESUMEN(CONTINUACIÓN)
21.00 MOISÉS, EL ADELANTO
22.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
23.00 CINE. EL ATAQUE
01.00 FUEGO
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.30 ESPECIALES AMÉRICA
14.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIALES AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS DOMINGO
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 CÁMARA LOCA
14.30 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 A CONFIRMAR
19.00 DAKAR 2017
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 CHIKUCHIS
13.00 ESPÍRITUS DE
MI TIERRA
14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL
VERANO
17.00 LOQUITOS POR
EL FUTBOL
17.30 BASQUET CAPITALINA
19.00 VA DE NUEVO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 CICLO DE COLECCIÓN
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.00 CONSTRUYENDO SABORES
11.30 MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
07.23 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
07.38 EL QUINTO ELEMENTO
10.11 EL ENCANTO DE LA BESTIA
11.57 ACADEMIA DE VAMPIROS
14.07 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
14.38 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.25 LAS TORTUGAS NINJA
19.14 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 LA BATALLA DE RIDDICK
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.30 LA PANTERA ROSA
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.00 BATMAN
16.25 BATMAN VUELVE
18.50 BATMAN ETERNAMENTE
21.00 SOBREVIVEN
22.50 BUGSY
TNT
06.00 ROCK STAR. LA VOZ DEL DRAGÓN
08.09 ANTES DE PARTIR
09.52 MATILDA
11.33 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
14.19 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
16.09 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
18.28 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
20.08 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
00.47 MAMÁ
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 HUNDREDS OF REASONS
09.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MERCANCÍA
10.30 CHICAGO P.D: FUI POR MAL CAMINO
11.30 CHICAGO P.D: A TODA POTENCIA
12.30 CHICAGO P.D: GRANDES AMIGOS
13.30 CHICAGO P.D: UNA ZONA DE GUERRA
14.30 ELIGIENDO A MAMÁ
16.45 LADRONA DE IDENTIDADES
19.00 THE LIBRARIANS: Y LOS COLMILLOS DE LA MUERTE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MARCADOS
21.00 MISIÓN ROCKSTAR
23.15 ELIGIENDO A MAMÁ
01.30 DETECTIVES MEDICOS S13: COVET THY NEIGHBOR
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MOJADA
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MARCADOS
04.00 HOUSE: TBD
05.00 HOUSE: LÍNEAS EN LA ARENA
STUDIO UNIVERSAL
10.05 KAMIKAZE
12.00 PEQUEÑOS GUERREROS
14.20 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
15.55 ESPERANZA DE VIDA
17.55 HALCÓN
20.00 RAMBO
22.00 EL PERFECTO ASESINO
24.20 FULLSCREEN
24.50 RAMBO
02.50 EL PERFECTO ASESINO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
nHOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.
nHOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.
nHOY, A LA 00.15, ANNA FRITZ. ENTRADAS A $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
nMIÉRCOLES 18, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.
nJUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.
nVIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
nLUNES 16, DE 20.30 A 22, TALLER DE DANZAS FOLCLORE ARGENTINO Y RITMOS LATINOS, CON EL PROFESOR ÁLVARO SANTILLÁN.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY-18-01 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 18/01 22:00 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)
HOY - 14:15 (Cast)16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)