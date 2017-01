Detuvieron a 11 policías por el crimen de un hombre y su hijo

Fotos ESCENARIO. El doble asesinato se produjo en la zona turística de Tafí del Valle. (Foto La Gaceta).

La Justicia ordenó el arresto de un comisario y de otros diez policías por la muerte de un hombre y su hijo, quienes fueron baleados tras un control de tránsito en la zona de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Jorge Carrasco ordenó los arrestos de los policías y el secuestro del vehículo de Oscar Marcelo Moreno (53) y de su hijo Oscar Martín (25), quienes murieron al ser presuntamente atacados a tiros por los efectivos.

Según detallaron los voceros, el episodio se inició anteayer (domingo) alrededor de las 19, cuando policías detuvieron en un control vehicular a un grupo de hombres, entre ellos a los Moreno, que se movilizaban en un Volkswagen Vento negro, a la altura del Cerro Pelado Tafí del Valle.

Los agentes solicitaron al conductor los papeles del vehículo y, como no los tenía, el automovil quedó bajo consigna policial y los ocupantes se retiraron.

De acuerdo con la versión de la policía, poco después padre e hijo regresaron para recuperar el vehículo y en ese momento se produjo un enfrentamiento con los agentes que se encontraban en el lugar, que culminó con los dos hombres heridos a balazos.

La Justicia investiga si al momento de los hechos las víctimas se encontraban acompañadas por otras personas y si habrían intentado quitarle el arma a uno de los agentes, ya que uno de los oficiales habría sido golpeado.

Las autoridades explicaron que tras el hecho 16 policías fueron llamados a declarar por el fiscal Carrasco, quien ordenó la detención de diez agentes y del comisario de Tafí del Valle.

La abogada de la familia Moreno, Mónica García Salemi, contó a la prensa que las víctimas "se fueron del lugar porque no quisieron pagar la coima que les pedían (los policías). Tenían miedo. Todos en el pueblo los conocen porque son agricultores".

"No hubo enfrentamiento porque ellos no tenían armas. Destruyeron una familia", agregó la letrada, quien explicó que los Moreno "no habían hecho la transferencia aún de un auto que pagaban hace dos años".