Alertan por fiebre amarilla en Brasil y aconsejan vacunarse

Quienes viajarán a Brasil en estas vacaciones deben estar atentos y prevenir la fiebre amarilla con la vacuna, antes de salir del país. El Estado de Minas Gerais, al sudeste del vecino país, decretó recientemente la emergencia sanitaria en 152 ciudades por un probable brote de fiebre amarilla que tiene en estudio 133 casos y 38 muertos probables en lo que va de 2017, lo que generó una gran preocupación en su población.

Es por eso que los santiagueños que estén próximos a viajar deben prevenir esta enfermedad viral, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, como puede ser el conocido Aedes aegypti. Puede ser grave y hasta provocar la muerte. Si bien no tiene tratamiento, puede prevenirse mediante el tipo de vacuna específico, un método seguro y efectivo.

En este sentido, el Ministerio de Salud de la provincia recordó las zonas de riesgo y quiénes deben vacunarse contra esta enfermedad.

"La costa de Brasil y las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Salvador, Recife y Fortaleza no tienen riesgo de fiebre amarilla. Por lo tanto, si se viaja en vuelo directo a esa área no se recomienda la vacunación. Hay que tener presente que si se viaja por tierra probablemente pasará por estados (Santa Catarina, Mato Groso do Sur y Rio Grande do Sur) que sí presentan riesgo de fiebre amarilla, y por lo tanto se recomienda evaluar la vacunación dependiente de tiempo de permanencia y característica del viaje. Antes de viajar consulte a su médico", indicaron.

Asimismo, informaron que la vacuna debe suministrarse "al menos 10 días antes del viaje, sólo y únicamente para viajeros a zona endémica selvática, o países que exijan la vacunación".

La vacuna se coloca los lunes y los viernes en el vacunatorio del Ministerio de Salud, de 8 a 18.