Ya están los finalistas del fútbol 8 de Choya, y se enfrentarán el fin de semana

18/01/2017 -

CHOYA, Choya (C) Con un lleno total, el predio de La Represa albergó a los amantes del fútbol 8 el pasado domingo, oportunidad de llevarse a cabo las semifinales del torneo que hace jugar la Liga choyana. Los combinados de El Tasial y El 25 de Mayo de Banegas lograron pasar esta instancia y se medirán el fin de semana para conocer quién será el campeón de esta competencia.

Estos equipos vencieron en sendos encuentros al Deportivo Choya por 3 a 1 y a San Bernardo por penales, respectivamente.

Según lo informado desde la organización, el orden de partidos será: Choya vs Frías (Sub 15), Deportivo Choya vs San Bernardo (3º puesto) y la gran final. Gran expectativa en la afición de este pueblo y de la zona.