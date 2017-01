Noquea a su rival y continúa golpeándolo a pesar de la advertencia del árbitro

Fotos

Videos CAPTURA DE VIDEO.-

Hoy 14:04 -

La intervención de un árbitro en una pelea de MMA le salvó la vida a uno de los peleadores, luego de que su rival continuará golpeándolo a pesar de tenerlo noqueado en la lona.

El episodio sucedió en la pelea estelar del TKO 37 de la Major League MMA, donde se enfretaban Strahinja Gavrilovic y Jo Vallée, ambos canadienses.

En el primer round Gavrilovic noqueó a su compatriotra, sin embargo continuó golpeandolo en su rostro de una manera brutal, algo que fue interumpido por el árbitro, que debió aplicarle una llave en el cuello al agresor para derribarlo.

A pesar de haber sometido a su rival, Gavrilovic perdió por conducta antideportiva, algo que repudió durante la conferencia de prensa: "Lo siento si he exagerado, pero no estoy de acuerdo con la decisión de descalificación. No he hecho ningún movimiento ilegal para ganar. He ganado legalmente. Jonathan estaba a punto de levantarse. Todo lo que quería es que se quedara en el suelo. No podía darle la oportunidad de levantarse. No tuvo malas intenciones", argumentó.

La intervención de un árbitro en una pelea de MMA le salvó la vida a uno de los peleadores, luego de que su rival continuará golpeándolo a pesar de tenerlo noqueado en la lona.

El episodio sucedió en la pelea estelar del TKO 37 de la Major League MMA, donde se enfretaban Strahinja Gavrilovic y Jo Vallée, ambos canadienses.

En el primer round Gavrilovic noqueó a su compatriotra, sin embargo continuó golpeandolo en su rostro de una manera brutal, algo que fue interumpido por el árbitro, que debió aplicarle una llave en el cuello al agresor para derribarlo.

A pesar de haber sometido a su rival, Gavrilovic perdió por conducta antideportiva, algo que repudió durante la conferencia de prensa: "Lo siento si he exagerado, pero no estoy de acuerdo con la decisión de descalificación. No he hecho ningún movimiento ilegal para ganar. He ganado legalmente. Jonathan estaba a punto de levantarse. Todo lo que quería es que se quedara en el suelo. No podía darle la oportunidad de levantarse. No tuvo malas intenciones", argumentó.