"Mi desgracia fue que mi nieta me robó la moto"

Fotos TESTIMONIO. Rosa remarcó la mala actitud con la que la atendieron.

19/01/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Rosa Rodríguez (53) quien protagonizó un confuso episodio el martes al mediodía en las oficinas del Tribunal municipal de Faltas llegó a la Corresponsalía de EL LIBERAL, mostró molesta por la forma en que la trataron algunos empleados y un encargado de Tránsito municipal luego de que le secuestraran su moto que conducía su nieta.

"Quiero negar las acusaciones del juez de Faltas en su denuncia. Tenía una botella de alcohol, pero era para realizarle curaciones a mi hijo, nunca tiré la botella que denunciaron. Esto comenzó el viernes pasado a la tarde, mi nieta me robó la moto, al rato un familiar me avisa que le habían quitado en un operativo, urgente me dirijo al lugar, llevé todos los papeles para intentar recuperar la moto, discutí con los agentes de tránsito y un encargado del área que me dijeron que es tucumano", expresó. Más adelante amplió: "La bronca que tengo e impotencia es que ese viernes a algunas personas que llevaban los papeles de la moto le entregaban, les dije por qué a mí no me la entregaban y se rieron en mi cara. El lunes me dirigí a la Dirección de Tránsito y me entrevisté con el coordinador de Tránsito que me dijo que le entregue 2.000 pesos y me entregaban la moto. Fui a mi casa busqué la plata y se la di. Esperé hasta el mediodía cuando me dijo que ya llevaba los papeles al Juzgado de Faltas, pasó todo el lunes y nada. El martes volví y cerca del mediodía este señor llevó los papeles, consultó en el Juzgado y me dijo que tenía que pagar la multa de 9.000 pesos, pero lo podía pagar en cuotas, encima me tenían de un lado para otro. El juez de Faltas no me quería atender y se armó una discusión porque noté que me estaban tomando el pelo".

Por último, Rodríguez, manifestó: "No estoy en contra de los operativos de tránsito, mi desgracia es que mi nieta me robó la moto y se generó todo este problema. Yo voy a ir al municipio y plantearé esta situación de la plata que le di a este señor que me dijeron que es el encargado de Tránsito municipal".