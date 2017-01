Los jóvenes que embistieron a Candela y a los dos menores quedaron detenidos por 15 días

Fotos AUDIENCIA. Las partes dieron sus fundamentos para sostener su posición y la jueza resolvió en consecuencia.

19/01/2017 -

Mariano Navarro y Oscar Rafael Gómez permanecerán detenidos al menos por 15 días. Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, Dra. Cecilia Vittar, después de escuchar los argumentos de los representantes del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores de los imputados. Los jóvenes viajaban alcoholizados en el automóvil que embistió a tres adolescentes la madrugada del domingo sobre ruta 9, y ocasionaron la muerte de una menor de 15 años.

La decisión de legalizar la aprehensión de Navarro (23) y Gómez (28) y convertirla en detención, fue adoptada por la magistrada después de una álgida audiencia en la que los fiscales, Dres. Carla León, Ignacio Rojo y Mariano Gómez, solicitaron la conversión del arresto en detención y realizaron un relato pormenorizado de los hechos.

Los representantes del Ministerio Público recordaron que el accidente se produjo el domingo en la madrugada en el kilómetro 1.124 de la ruta 9 a la altura de El Zanjón. Varios jóvenes caminaban de sur a norte por la banquina derecha, cuando en sentido contrario circulaban los dos imputados a bordo del automóvil Ford Fiesta.

Según el relato, el vehículo se cruzó de carril y embistió sobre la banquina a tres adolescentes. Candela Osorio (15), quien falleció horas más tarde, y dos menores de 14 de apellidos Parodi y Vega, que resultaron gravemente heridos.

Tras el choque, el automóvil continuó su marcha. Un remisero que observó el hecho salió en persecución y con la ayuda de un encargado de seguridad del predio de la Unse lograron demorarlos hasta la llegada de la policía. Los detuvieron a una distancia de 6 kilómetros del lugar del siniestro vial.

Fundamentos

Los fiscales centralizaron el pedido de legalización de la aprehensión de los dos acusados en el peligro procesal de la posible fuga de los imputados, basándose en su conducta inicial tras el accidente (no se detuvieron para auxiliar a las víctimas, sino que continuaron su rumbo).

Además, deslizaron el posible entorpecimiento de la investigación, al enumerar numerosos testimonios que restan incorporar, así como también los resultados de pericias que ya fueron solicitadas.

Defensa

A su turno, el Dr. Antonio Carrizo en representación del joven Navarro, manifestó su oposición al pedido de la Fiscalía, solicitando su excarcelación.

Sobre la supuesta huida, el letrado deslizó que su cliente "se asustó" por la situación y que nunca quiso fugarse, sino que se dirigió a la casa de su hermano sobre ruta 9.

El Dr. Eugenio Chavarría, abogado del imputado Gómez, también se opuso al pedido de detención, sosteniendo que no existían ninguno de los riesgos procesales que argumentaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, asegurando que no habría forma de entorpecer la investigación con alguna de las medidas probatorias que restan producir y sosteniendo que no hay peligro de fuga, ya que su defendido tiene arraigo en la provincia.

Finalmente, la jueza Cecilia Vittar resolvió convertir el arresto en detención por el plazo de 15 días, advirtiendo que existía peligro de fuga a partir de la conducta inicial de los ocupantes del vehículo tras el choque y que el entorpecimiento se puede producir al tener contacto con potenciales testigos.

De esta manera, Navarro y Gómez continuarán tras las rejas, imputados provisoriamente por el supuesto delito de "homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones gravísimas".