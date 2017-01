Viviana Fein: "Que Stiuso traiga las pruebas"

Fotos Viviana Fein

A dos años de la muerte de Alberto Nisman, la ex fiscal del caso, Viviana Fein, rompió el silencio y defendió su actuación en la causa, arremetió contra la querella, que encabeza Sandra Arroyo Salgado, y aseguró que el ex espía Antonio Jaime Stiuso no aportó pruebas a la fiscalía sobre el supuesto asesinato del ex titular de la UFI-AMIA.

En una entrevista con Radio Mitre, Fein reiteró que no sufrió "presiones" durante los once meses en que investigó la misteriosa muerte de Nisman. Insistió en que, por falta de pruebas, no se pudo llegar a una conclusión sobre el motivo del fallecimiento: homicidio, suicidio inducido o suicidio.

"Yo estaba siempre a la espera de resultados que nunca llegaron, entre ellos, de la embajada de EE.UU. respecto de los mails de Nisman", sostuvo la ex fiscal. "También le pedí a la doctora Palmaghini, el 26 de noviembre, que en la ciudad de Paraná se investigara y se allanara un domicilio por la búsqueda del troyano del que tanto se habló", agregó.

Consultada sobre la difusión de la declaración completa de Stiuso en la causa, donde el ex espía sostuvo que Nisman fue asesinado, la ex fiscal respondió: "Que lo fundamente, que traiga las pruebas. Si están las pruebas, bienvenido, soy la primera en decir «agradezco a Stiuso y felicito a la justicia federal que pudieron tener la prueba que no nos aportó a nosotros»".