FÚNEBRES | 20 de Enero de 2017

• Raúl Vicente Montero (La Banda)

• Feliciano Ávila

• Mirta Raquel Jiménez

• Orlando Francisco Sayago

• Marta Magdalena Barraza (La Banda)

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (Chiquito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su esposa Tití, sus hijas Valeria Soledad, Analía y Alicia Belén y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque de la Paz.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Padre, abuelo y amigo simplemente, gracias. Siempre te amaremos. Su hija Belén Ávila, hijo político Diego Corvalán y nietos Juani y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (Chiquito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Padre adorado, a pesar de nuestra inmensa pena, el alma nos desborda de gratitud y de inconmensurable amor. Te buscaremos en los recuerdos más hermosos y en los ojos de Juan y Francisco para poder seguir adelante. El valor y la grandeza con la que siempre enfrentaste la vida será nuestro faro y nuestra fortaleza. Padres como vos hay pocos. Sos y serás siempre nuestro gran orgullo. te amamos y honramos, padre del alma y nos fundimos en un infinito abrazo hasta que nos volvamos a encontrar. Sus hijas queridas que lloran tu partida, Valeria. Analía y Belén.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su hermano Luis Miguel, sus sobrinas María Eugenia, Marianela y María Lucrecia Ávila, hijos políticos Raúl David Cáceres, Paulo Sachi, David Ignacio Paz, sus sobrinos nietos, Federico y María Emilia, Benjamín, Rocío y Renata, Inti y Alfonzo participan el fallecimiento del tío Chiquito. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su hermano Ricardo, su hermana política Manuela F. Villarreal y sus hijos Ricky y flia., Luis y flia., Fernando y flia., y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su prima política Blanca Sanguedolce, sus hijos Hugo, Ricardo, Graciela y Sergio participan con profundo dolor y pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus sobrinos Hugo Ávila y Mercedes Rissetto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su prima Rosa Alicia, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Te recordaremos siempre con gran cariño y gran admiración por la persona que fuiste, y por las enseñanzas que nos dejaste. Sus sobrinos Martha, Vero, Romi, Chicho, Fiama, Nico y Daniela lamentan profundamente tu partida al reino celestial y esperan tu resurrección.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus sobrinos José, Lucky, Silvia, Néstor, Juanma y Graciela; sus sobrinos nietos Virginia, Victoria, Ailen, Gabriel, Luz Delfina, Emilia y Juliana participan con profundo pesar su fallecimiento y piden resignación para su esposa e hijas en este doloroso momento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". (Mt. 5,8). Su sobrina Silvia Rodríguez, su sobrino político Néstor Gómez, sobrinos nietos Ailén y Gabriel Gómez participan con profundo dolor su pronta partida a la casa de Dios y acompañan a su esposa Tití Prados e hijas Vale, Ani, Belén y demás familia en este penoso momento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro, regálale tu luz y concédele el descanso eterno. Graciela Sosa de Córdoba y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Tití. Rogamos a Dios le de pronta resignación a sus seres queridos. Elevan plegarias en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Señor dale tu luz y descanso eterno en tu reino de amor y paz. Emma de Mattar, María Teresa de Elías, Celia de Martínez y Graciela de Córdoba participan el fallecimiento del esposo de su amiga Tití. Ruegan a Dios le de pronta resignación a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Roberto Montes e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chiquito. Elevan oraciones en su memoria y piden resignación cristiana para su familia.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Con inmenso dolor despedimos a nuestro amigo "Chiquito" que ya está descansando en los brazos de Jesús, juntos a sus padres y hermana. Acompañamos en estos momentos de tanto dolor a su esposa e hijas y a todos sus hermanos. Los amigos de hoy y siempre Mario, Mecha Paz y familia.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Las amigas de su hija Valeria: Claudia, Noe, Silvia, María Marta, Eugenia, Adriana, Mariela y Lorena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos Kuky y Deni Cesca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dany, Ale, Fede, Flor, María Marta e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza". Sus amigos Beti Briz y Vicente Briz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Álvaro R. Caro, su esposa Nora del Valle e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Pilo Jozami y Mary Canllo, sus hijos y nietos acompañan con afecto y pesar a nuestras queridas amigas Paulina, Porota y familia Ávila, por la pérdida de su hermano Chiquito. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia. Que descanse en paz.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Juan Ramón Díaz (Chinino) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Jorgelina A. de Sandoval, sus hijas Sonia y Silvia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su comadre Susana de Cabrera, sus hijos Marcelo y flia., Gustavo y flia., Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios cristiana resignación para su esposa Tití, sus hijos Valeria, Analía, Belen y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Qué triste realidad cuñado, hermano, amigo que estamos viviendo. Tu inesperada partida hacia la Casal del Señor nos causa mucho dolor pero tu misión en la vida está cumplida, como esposo, padre ejemplar, amigo incondicional, quedan ejemplos a seguir de tu vida terrenal. Descansa ya Chiquito y ten la seguridad que aunque no estés físicamente, siempre te recordaremos con mucho cariño. Hermanos políticos Ana Maria Prados y Eduardo Diaz, sobrinos Patricia y Fredy, Mariana y Néstor, Florencia, Facundo, Gerónimo, Valentina y Emma no te olvidarán nunca y estarás siempre en nuestros corazones.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. René, Mónica Villarreal y familia acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Roger Villarreal y familia; Roger Villarreal (h) y familia; Gustavo Villarreal y familia y Marcela Villarreal y familia participan el fallecimiento del querido amigo Chiquito. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Feliz de ti, porque verás la Gloria de Dios. Sus consuegros Gladis Juárez y Carlos Corvalán, sus hijos Piqui, Claudio, Diego, Lourdes y Charli participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Gracias por darnos tu amistad. Claudio Corvalán, Soledad Galván, sus hijos Sebi, Candela y Ludmila participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Ex compañeras del Centro Experimental Nicolás Avellaneda participan con dolor el fallecimiento del hno. de la ex regente Srta. Luisa Paulina Ávila. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. ¡Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios! Su sobrino Fernando Roger Ávila, su esposa Nora Beatriz Luna y su hijo Santi participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Carlos Alberto Rodríguez y sus hijos José, Silvia y Juan Manuel Rodríguez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas en este doloroso momento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Orfilia Gómez de Jiménez e hijos Titi y Nenino y sus respectivas familias acompañan y participan con dolor su fallecimiento. Rogando a Dios de el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. ¡Que descanse en paz querido Chiquito! ¡Así sea!

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Orfilia y flia, Dolly y flia., Saúl y flia., Magui y Mónica participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Ing. Luis Salto y Graciela Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino. Que Dios lo tenga en la gloria.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Antonio Briz con Cecilia Briz y sus respectivas familias participan el fallecimiento del vecino. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CASTILLO, JAIME (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su esposa, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala Nº 3. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Mario y Cecilia, sus hijos Alejandro y Ana López Argañarás participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y consuelo para su familia.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Junta Ejecutiva, presidente, personal administrativo y técnico del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, participan con dolor el fallecimiento de su ex matriculado y acompañan a su hijo Ing. Walter Costa y flia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Lilia Navarro participa y acompaña en el dolor a su hijo Gringo, Magui y nietos. Ruega una oración por su eterno descanso.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Victoria Numa de Mignani e hijos Griselda, Carlos y familia, Moisés y flia., Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. "Los actos de Fe, Esperanza y Amor son válvulas por donde se expansiona el fuego de las almas que viven vida de Dios y, es así como viviste vos". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañamos con dolor a Toty, Charín, Gringo, Jacky, nietos y demás deudos. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. "Que la luz del Señor lo ilumine y le de el descanso eterno". Comunidad María Rosa Mística de Pje. San Lorenzo, Sor Mercedes Guerra y Av. Moreno participan su fallecimento, acompañan a su esposa e hjos y ruegan por su eterno descanso.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Dr. César Miranda participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Selva Elvira Viaggio de Díaz participa con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. El Decano, Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el Honorable Consejo Directivo, Los Secretarios, el personal directivo, docentes, no docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Exáctas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento del padre del Director Alterno del Departamento Académico de Agrimensura, Ing. Walter Costa Mayuli. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. El grupo A.L.C.O. San Francisco participa el fallecimiento del padre político de la rtesorera de nuestro grupo, Sra. Julia. Elevamos oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Arminda de Martínez y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Velia Bruno de Tarchini, sus hijos Guillermo, Martin, Silvia, Enrique y toda la familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. La Asociación de Agrimensores de Santiago del Estero participa el fallecimiento del padre del colega Ing. Walter Costa. Eleva oraciones en su memoria.

COSTA, ANÍBAL DALMACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Hago llegar a su familia mi dolorido pésame. Tu compañero de secundario y que juntos ingresaron en Exploración en YPF en 1947, Luis V. Carrizo Brugo.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Teresita A. Alfano de Trouvé hace llegar sus muy sentidas condolencias a la flia. Hamann - Alcaide, en especial a la Sra. Nena y a Cielito por la pérdida sufrida. Sólo aferrados a la fe, la unidad y el amor podrán sobrellevar esta durísima prueba. Acompaña con oración a Dios Padre para que conceda paz al alma de Patricio y cristiana resignación para los que hoy lo lloran.

INGRATTI, MARGARITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Sus sobrinos Raúl, Luis, Javier y familias participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

INGRATTI, MARGARITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Los amigos de su hijo Tono: Cecilia, Alejandro y Silvina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INGRATTI, MARGARITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Maga; que la luz eterna del Señor ilumine el camino y te de la paz eterna. Negrita Sosa de Cacerez, sus hijos Maria Véronica, Victor Hugo y Walter Marcelo con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de su hija pol. Claudia. Acompañan a toda su flia., hijos, nietos en este momento de profundo dolor y tristeza en tan irreparable pérdida.

JIMÉNEZ, MIRTA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su madre Elsa Ibáñez, sus hijos Rocío, José, Noelia Rojas y Jazmín Álvarez, su esposo Juan, sus hnos. Julio, Eduardo, Eliseo, Hernán, Jorge, Yonatan, Adrian, Mari y Livia, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ORELLANA, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Supervisión de Enfermera del Hospital Independencia participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la enfermera Sandra Taboada. Rogamos por una cristiana resignación.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Descansa en paz querida María, vivirás por siempre en nuestros corazones. Norah Carabajal de Cáceres y Anita Sosa de Ochoa, ex compañeras del Jardín de Infantes Domingo F. Sarmiento participan tu partida, al Reino Celestial y elevan oraciones en tu querida memoria. Acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

SAYAGO, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus hijos Federico, Daniel, Alejandro, Ricardo, Graciela, María, Rita, Camila, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

COLOMER, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/03|. Me quedó tu sonrisa en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Te fuiste hace catorce años, dejando un vacío enorme en el corazón de todos nosotros. Marta González, tu hija Micaela Colomer e hijos en el afecto oficiarán una misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año más de su fallecimiento.

LUNA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/16|. Al cumplirse 1 mes de su partida a la casa del Señor lo recordamos con amor. Sus hermanos, cuñadas y sobrinos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

NEME, ÁLVARO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/16|. Hijo querido, el tiempo no ha pasado, porque aún hay mucho dolor, como ese día. Te busco en mis silencios, en mi soledad, siempre serás parte de nosotros. Gracias hijo por la persona que fuiste, por tu amor, ejemplos buenos, tu carácter, tu alegría, por esa sonrisa siempre fresca que tenías. Le pedimos a nuestro Señor que sigas siendo ese faro que ilumine y marque el camino de tus hijos. Su madre Myriam, sus hermanos, su esposa e hijos invitan a la misa hoy a las 21 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse diez meses de su fallecimiento.

QUESADA, JOSÉ MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/16|. Pila, hoy se cumplen seis meses de tu inesperada partida. Te extrañamos. Tu recuerdo seguirá por siempre con nosotros. Que allá en el cielo, Jesús Misericordioso te cubra con su manto, permitiéndote obtener el premio de su gloria. ¡Que descanses en paz, querido hermano! Sus hermanos Silvio Alberto, María Elena y Mirta Luisa Quesada, Junto a sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Delma Rodríguez, hijos Claudio, Juan, Jorge, Elba, su nieta Julieta, sus hermanas Raquel, Mabel, Yolanda y sus respectivas familias agradecen a todo el personal de la sala 3, al Servicio de Terapia Intensiva, a médicos y enfermeras de la UCI, al Centro de Oncología, especialmente a la Sra. Ruth del Hospital Regional, al Servicio de Hemodiálisis S.P. Banda, cuerpo médico y personal del Centro Renal Alsina y del Instituto Baires, al Colegio de Médicos de Santiago del Estero, a los sacerdotes Eduardo Zatti, Darío Acuña y ministro de eucaristía Héctor Laitán, por su asistencia espiritual, a sus compañeros y amigos de la Academia de Tango "La Brújula", de la promoción 1972 del Colegio San José y a los muchachos del futbol de los sábados. A la familia Basbús, en especial al Dr. Claudio por su atención para con la familia, a colegas, familiares, amigos, familiares de Salta y Bs.As. pacientes, vecinos y amigos de sus hijos y a todos los que acompañaron en este momento de dolor e invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 21 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su paso a la eternidad.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL (q.e.p.d.)|. Su esposa Delma del V Rodríguez, sus hijos Claudio A Suárez, Juan José Suárez, Jorge Aníbal Suárez, Elba Leticia Suárez, su nieta Julieta Suárez Morán. Invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia Catedral Basílica a las 21h al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

AGUIRRE, EDUARDO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/13|. Tu ausencia es infinita pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Vives en nuestros corazones, al cumplirse 4 años de su fallecimiento, con mucho amor, su esposa e hijas.

CANO PÉREZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/07|. Juancito fuiste una persona de bien y permaneces inalterable en nuestros corazones. Padre querido, nos diste el mejor ejemplo de amor, honestidad y rectitud. El vacío que dejaste es casi posible de llenarlo cuando te soñamos y podemos recibir tus abrazos. Al mirar tus fotos y ver tu mirada calma, es casi imposible no recordar tus palabras de amor. Su esposa Norma Herrera, hijos Santiago, Guillermo, José y Anita Cano con sus respectivas familias lo recuerdan siempre y elevan oraciones en su memoria al cumplirse diez años de su partida a la Casa del Padre.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Marta Isabel Filippi, María Soledad Arnedo y María Serena Arnedo participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mercedes y a sus hijos Iveth, Carlos y Clarita. Elevan oraciones.

BARRAZA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Su esposo Julio Valentín Gómez, hijos Telma, Diego, Marcela, Daniel, h. pol. Paola, Roger, Roque, Griselda, nietos, hnos. Norberto, Susana, Teto, Jorge, María, Patricia. Sus restos fueron inhumados en el cem. Los Quiroga. ORG. NORCEN. SEPELIO SANTIAGO.

BARRAZA, MARTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Arq. Daniel Agustín Brue, Arq. Argentino Cambrini, Sr. Jorge Zuaín, asesores y compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañero Norberto Barraza, acompañan a su flia. en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, LEANDRO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Los ex-integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex-Bombero Voluntario Leandro Diaz , ejemplo de sacrificio, valor, abnegación y honestidad, que tantas veces arriesgo su vida para salvar vidas y bienes de nuestra ciudad. Que descanse en paz al lado del Señor. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su esposa María, sus hijos Marina Verónica y Cristian, sus nietos Candela y Facundo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Su amiga y colega Patricia Cecilia Gómez y su esposo Roberto Cervera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Luis Zanoni, Lorena Rojas, Abigail Suarez Paz y Reina Rodríguez participan con dolor en su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. CPN María Isabel Pérez Nazar participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Cristian Oliva y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, Ricardo Araya y Dante Quinteros y Emilio Cáceres, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Claudia y Juan Carlos Argibay y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Victoria Numa de Mignani y su hja Griselda acompañan en el dolor a su esposa Ochi y familia elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, LUIS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 18/1/17|. Perico, Chavela y Elsa Toloza y flia. participan con dolor su fallecimiento y hacemos llegar a sus hermanos y demás familiares nuestras condolencias. Rogamos oraciones en su memoria.

RICO MONTOYA, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. La comisión directiva del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara de Rojas" participan el fallecimiento de quien fuera solidaria con nuestra institución con la convicción que el Dios de la vida la recibió en la morada celestial, despiden con oraciones a su gran colaboradora. Las Termas.

RICO MONTOYA, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. La recordaremos por su amistad, su gestión permanente como presidenta del Club de Abuelos Unidos de Termas de Río Hondo, como animadora y anfitriona excelente de los congresos de Clubes de Abuelos e impulsora de la Federación Nacional de los mismos." Que Dios la acoja en su Reino y le dé el descanso eterno". El Club de Abuelos de la ciudad de La Banda. Eleva oraciones en su memoria, pidiendo resignación para su familia y socios del Club.