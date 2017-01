Economía PAGOS

El Gobierno colocó deuda por u$s 7.000 M. en el mercado internacional para financiarse

Con la colocación de ayer más u$s 6 mil millones aportado por bancos, el Gobierno se aseguró u$s 13 mil M. de un total de u$s 40 mil M.

Por El Liberal

Fotos CAPUTO. Esta semana el ministro de Finanzas encabezó la colocación. - La Argentina colocó títulos de deuda pública por 7 mil millones de dólares en la plaza internacional, mientras que postergó sin aviso previo la licitación anunciada para el mercado doméstico. El Ministerio de Finanzas, informó la emisión de 7 mil millones de dólares a 5 y 10 años de plazo a tasas de 5,625 y 7 por ciento, respectivamente. La cartera que comanda Luis Caputo precisó que la emisión a 5 años demandó u$s 3.250 millones y la de 10 años 3,750 millones. Finanzas destacó que la tasa pagada "representa una mejora de 200 puntos básicos en el riesgo país con respecto a la emisión de abril del 2016". La información oficial precisó que las ofertas recibidos en el exterior treparon a u$s 22 mil millones, tres veces más que el monto aceptado por el Gobierno nacional. Los seis bancos colocadores que participaron fueron BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Banco Santander. "Estamos muy contentos con el resultado de la emisión, ya que logramos bajar significativamente nuestro costo de financiamiento, aún enfrentando un escenario de tasas mucho más adverso que el año pasado y confirma la confianza de los inversores en la capacidad de este gobierno de controlar la inflación e incentivar el crecimiento económico", afirmó Caputo. Respecto de la emisión local, cabe recordar que fue el propio Caputo quien la anunció en la presentación del programa financiero. Se trataba de una colocación en pesos con legislación local, por un valor equivalente a entre u$s 1.000 y 2.000 millones. Pese a las palabras de Caputo la operación no fue publicada y ante reiteradas consultas, fuentes del Ministerio de Finanzas admitieron que ayer no se había realizado.