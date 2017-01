Sergio Vittor elogió el trabajo de Diego Cocca

Fotos REVANCHA. El defensor desea levantar el nivel para ayudar a Racing

21/01/2017 -

La intensa lluvia que azotó Mar del Plata el jueves por la noche impidió que se puediera completar el amistoso entre Racing y Gimnasia de La Plata. De todos modos, Diego Cocca seguramente sacará sus conclusiones, como por ejemplo el aporte goleador del defensor Sergio Vittor (convirtió el 1 a 1 definitivo).

Justamente el "Chino" elogió el trabajo del técnico y la energía renovada que le está aportando al equipo: "Tiene muchas ganas e ideas claras, eso contagia. Cocca quiere más. Con él es imposible no ver a un Racing protagonista. Es el estilo que quiere y entrenamos para eso".

En charla con Esto es Racing, el zaguero explicó qué le pide el DT particularmente: "Me dijo que quiere potenciar mis virtudes. Me pide que haga cambios de frente, que rompa líneas, pero siempre con responsabilidad". Y además repasó lo que fue el 2016 de la Academia: "El año futbolístico fue malo. Con Sava pensaba que se iba a jugar de una forma y me encontré con algo distinto. Con Zielinski no encontramos la idea".