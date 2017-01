Piris da Motta: "Vengo para jugar y ser titular"

Fotos INCORPORACION. Robert Piris da Motta ya es jugador de San Lorenzo, que se ilusiona con su potencial.

21/01/2017 -

El mediocampista paraguayo Robert Piris da Motta, flamante refuerzo de San Lorenzo, afirmó ayerque llegó al club para "jugar y ser titular", confiado en la competencia que tendrá por un puesto junto a Franco Mussis, Juan Mercier y el juvenil Rodrigo De Ciancio.

El futbolista oriundo de Ciudad del Este expresó durante su presentación en conferencia de prensa que decidió su arribo al club de Boedo luego de dialogar con su compatriota y ahora compañero del plantel, Néstor Ortigoza.

"Fue una decisión rápida que tomé junto a mi representante. Opté por San Lorenzo por lo que representa en el fútbol argentino y mundial. En Paraguay se consume mucho el fútbol argentino por la intensidad con la que se juega y ese fue uno de los motivos que también influyó para que viniera porque me permitirá seguir creciendo", explicó.

Piris da Motta, de 22 años, llegó procedente de Rubio Ñu, donde debutó en Primera División en 2010. En 2015 y el primer semestre del año pasado, jugó para Olimpia y consiguió el título del torneo Clausura.

"Vengo para jugar y ser titular. Me veo jugando donde me necesite el técnico. Soy aguerrido, me gusta tener presencia en el medio y recuperar la pelota. Puedo jugar en varias posiciones, tirado por derecha, de doble cinco o donde el entrenador lo crea conveniente", añadió el futbolista con pasado en el seleccionado paraguayo.

Piris da Motta vistió la "Albirroja" en el Mundial Sub 20 Turquía 2013 y también en la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos, el año pasado.