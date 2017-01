Fotos Segundo capítulo para el Torneo de Verano de la LdS

21/01/2017 -

La Liga Amateur del Sur está con todas las pilas puestas y hoy en partidos programados en doble turno en la mayoría de los casos, hará disputar la segunda fecha del Torneo de Verano que tiene como protagonistas a los equipos de las categorías C33 y C40.

Cabe acotar que los encuentros programados a primera hora se jugarán a partir de las 17, mientras que los que cerrarán la jornada comenzarán a las 18.

Será el segundo capítulo del certamen que arrancó el pasado fin de semana y con total éxito. Muchos son los equipos que ya están entrando en ritmo de competencia con miras a los futuros compromisos de la presente temporada.

A continuación en detalle de los partidos previstos para hoy: En EL LIBERAL, Gomería Sara Mañu vs. Gomería Pichi (33) y Almirante Brown vs. Academia Peluquería Luis (40). En San Pedro, La Brown vs. Los Pasajeros (33) y París FC vs. Papelera El Mundo. En París, Moto Full vs. La Pampa (33) y Repuestos Santiago vs. La Feria (40). En San Martín de La Vuelta de la Barranca, San Martín vs. Agrupación Martín Fierro (33) y Tornería de Pablo vs. Gomería Sara Mañu (40).

En Los Halcones 1, Filial 23 vs. La Verdulería (33) y Parque Sur vs. Atlético Quimsa (40). En Gimnasia de Maquito, Pilchería Max Mar vs. Alberto Rueda FC (33) y Los Santos vs. Cioccolani (40). En Ciclón de Flores, Villa Antonia vs. Los Santos (33) y Villa Reconquista vs. Palermo (40). En Vélez de Maquito, Expreso Lo Bruno vs. Corralón San Esteban (40).

En Las Monjitas, La Joya Gramajo vs. Papelera El Mundo (33) y Sportivo París vs. Villa Yocca (40). En Zanjón 2, Barrio Cáceres vs. Villa Carolina (33) y Carpintería Gaby vs. Villa Antonia (40). En en Boca de Los Flores, Villa Reconquista vs. La Gaucho (33) y Las Heras vs. Sitravise (40). En Palermo de La Banda, Los Monkikis vs. Peca Suárez Construcciones (33) y San Carlos vs. Barrio Cáceres (40). En Villa Yocca, Profesores Juniors vs. Estudiantes de Ulluas (33) y Mariano Moreno vs. RG Neumáticos (40).

En 8 Hermanos, Academia Peluquería Luis vs. Club 504 (33) y Coy Unidos vs. La Brown Malagueña (40). En Santa María, Villa Yocca vs. Zanjón (33) y el Carro de Ariel vs. Zanjón (40). En Los Halcones 2, 17, Paris FC vs. Repuestos El Globito (33). l