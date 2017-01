La Federal y otro compromiso para llenar de fútbol el sábado

21/01/2017 -

La Liga Federal dio a conocer el programa de partidos para hoy desde las 17.30 por la segunda fecha del Torneo de Verano. El mismo es el siguiente: en Comunicaciones, La 23 vs. 7mo FC y La Libertador vs. 5to Alte Brown (20). En Filial 23, Dep Rec vs. Pepsi FC (40) y Red Star vs. Copas Aeropuerto (50). En Gendarmería, Güemes Sport vs. Argentinos Jrs (Primera). En Estudiantes de El Deán, Borges Unidos vs. C Athletic (20) y Insumatik vs. La Güemes (Primera). En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. El Triángulo (40). En Gremio Judicial Sgo 1, La Católica vs. La 22 (Primera) y Alberdi vs. Despensa del Valle (50).

En Gremio Municipal Sgo 2, El Triángulo vs. Amigos Mecánicos (20) y Sonidos Ibañez vs. Los Sosa (20). En Nueva Unión La Banda, Agricultores vs. Amigos Textiles (Primera) y Balneario FC vs. Corralón Anicar (Primera). En Los Romanos, Milan vs. San Isidro FC (Primera) y Beula Construcciones vs. C.S y Bandera Bajada (40), En Sutiaga La Banda, Cheros Clodomira vs. Ni Uno Menos FC (20) y Coca Cola vs. Casa Maud (Primera). En Peñarol de Los Flores, Cacho FC vs. Necochea (20) y Campeones del 28 vs. La Saavedra (45). En Logística, Los Primos vs. Juv Amp Borges (20) y Profesores Piratas vs. Benjamín Bravo (50).

En El Tata, B. Islas Malvinas, Excursionistas vs. San Cristobal (Primera) y Cam Sabha Lenon vs. VG Pilchería Leo (C45). En Complejo Mailín Zanjón, Gremio FC vs. Los Tigres de Tradición (20) y B Ejército Argentino vs. Panadería Monteagudo (Primera). En Rivadavia V. La Barranca, Rivadavia FC vs. Hidráulica (Primera) e Ipvu vs. Escuela 102 (45).