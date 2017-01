Fotos Tévez: "Me hicieron sentir como si estuviera en casa".

Carlos Tévez fue presentado y trás la conferencia de prensa, se entrenó con quienes serán sus compañeros por los próximos dos años.

"Con la bienvenida que me dieron me hicieron sentir como si estuviera en casa" dijo hoy Carlitos en su presentación oficial.

El ex jugador "Xeneize" usará la camiseta con el número 32 que ya vistiera en Inglaterra.

Tévez, llegó al Shanghai Shenhua tras un acuerdo entre los clubes por el que Boca Juniors recibió 10,5 millones de euros, mientras que su sueldo será poco más de 40 millones de dólares. De esta manera, el "Apache" se convertirá en el jugador mejor pago del mundo en concepto de sueldo por la práctica del deporte (Messi y Ronaldo ganan aún más si se tiene en cuenta lo que facturan por su imagen).

Con respecto a lo que percibirá, Tévez no quiso hablar: "No he dicho la cifra que uno iba a ganar porque eso es confidencial. Uno no puede estar diciendo lo que va a ganar por respeto a sus compañeros y a la institución. Creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo" afirmó el "Apache".

La contratación de Tévez, produjo un fuerte impacto en el gobierno chino y en la política que se aplicará de ahora en más con respecto a las contrataciones. Hace unos días, la federación de fútbol de ese país anunció que se reduciría de cuatro a tres el número de jugadores extranjeros por equipo que pueden estar dentro del campo.

Por otra parte, hace unas semanas criticaron la gran cantidad de fichajes por sumas millonarias de jugadores europeos y americanos que se produjeron en este mercado, y que se vienen realizando ya desde la temporada pasada.

Un vocero del gobierno había deslizado la posibilidad de que se pongan topes salariales para los clubes (política implementada en otro deporte como el básquet, en la NBA), para evitar las desigualdades y las erogaciones multimillonarias que en gran parte provienen de las arcas del gobierno.