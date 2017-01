Ladrón sorprendió a un comerciante, lo maniató y le gatilló en la cabeza para robarle

Fotos INTERVENCIÓN. Personal de la Comisaría 50ª investiga el caso.

23/01/2017

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un comerciante vivió un dramático momento cuando fue asaltado, maniatado y le gatillaron en la cabeza, en otro hecho que dejó conmovida a la ciudadanía termense, que por estos días vive atemorizada por distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

En este caso, la víctima identificada como Marcelo Litvak, se encontraba en su comercio de informática ubicado sobre calle Irigoyen casi Pasteur, en el centro termense, cuando ingresó a su local un hombre portando un arma de fuego con la que lo amenazó de muerte, lo maniató, e incluso le gatilló en la cabeza, aunque de milagro no salió el disparo.

"Estaba arreglando una compu en mi negocio. Entró uno con una pistola apuntándome por la espalda, yo estaba sentado trabajando, me dijo que me tire al piso, me pidió la billetera y el celular, me ató las manos y los pies con los cables de un cargador de computadora. Y me robo la plata de la caja. Antes de irse me hizo un disparo en la sien pero no salió el tiro. Me desaté como pude. Me cansé de llamar al 101, pero nunca contestaron. Hasta que salí a la calle y detuve un patrullero que pasaba. Qué impotencia que sentí, la situación está mala, y ni trabajar tranquilo se puede. Segunda vez que me roban en 2 meses", posteó Litvak en su perfil de Facebook indignado por la situación.

Por el hecho, aún no hay detenidos. Intervino personal de la Comisaría 50ª y el fiscal de turno, Dr. Marcelo Sgoifo, ordenó la intervención de varias dependencias policiales para tratar de dar con el autor del violento asalto.

El damnificado no supo especificar qué cantidad de dinero se llevaron. Las fuentes ligadas al caso informaron que en las próximas horas podría haber importantes novedades.