Buryaile sobre la restricción en EEUU: "No es contra Argentina"

23/01/2017 -

“En primer lugar, no es una medida contra Argentina, es una resolución que dicta el gobierno del presidente (Donald) Trump para todas las resoluciones que se hayan publicado en el boletín oficial. No es contra Argentina, no es contra los limones”, remarcó Ricardo Buryaile. El ministro de Agroindustria nacional consideró que la suspensión de la importación del limón tucumano en Estados Unidos es una determinación “normal” y confía en que el proceso “seguirá su curso” hasta la autorización definitiva del gobierno norteamericano.

“Normalmente, cuando un gobierno asume, lo primero que hace es ‘parar la pelota’. Lo hemos hecho nosotros (por la administración de Mauricio Macri). Lo han hecho otros gobiernos; hasta el mismo presidente (Barack) Obama en 2009 tomó la misma determinación. Por supuesto que uno no ignora el contexto en el que se está dando esto, bajo ningún punto de vista. Pero tenemos confianza en que esto seguirá su curso”, afirmó.

Buryaile comentó que el Gobierno nacional no ha concretado un pedido oficial a Washington solicitando los fundamentos de la resolución, y en esa línea recalcó que se trata de una decisión que se ha tomado también sobre otros sectores.