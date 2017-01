Hoy 22:30 - ¡Buen día! Entre las expresiones de “la nueva religiosidad” que se están difundiendo hoy ocupa un lugar importante la “New Age”, conocida habitualmente como Nueva Era. Sus seguidores no la consideran una religión sino una “espiritualidad”: el nuevo modo de vivir la dimensión espiritual en la era de Acuario. Ante la promoción masiva a través de los medios de comunicación social que se realiza en la Argentina, nuestro Episcopado a través de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, ha hecho público un documento que recomiendo: “Frente a una Nueva Era”. Sobre el tema de “Espiritualidad vs Religión”, dice: “Normalmente, cuando nos referimos a “cosas espirituales” nos estamos refiriendo a todo aquello que está relacionado con el cultivo de la vida espiritual del hombre con lo superior de él, aquello que lo pone en relación con Dios; quedando de este modo implícita su relación con lo propiamente religioso. Pero ocurre que en el contexto de Acuario la religión ya no es considerada desde la perspectiva objetiva de la búsqueda de una relación verdadera con la trascendencia, sino a partir de la experiencia subjetiva de los estados de conciencia. Para la Nueva Era, la religión es generadora de divisiones porque no percibe como camino objetivo que conduce al establecimiento de una relación verdadera con la realidad trascendente de un Dios personal, sino como descubrimiento arbitrario de una voluntad ética divina, la cual es percibida como límite y barrera, “causa de división”. Por esto la Nueva Era reduce la vivencia religiosa a la búsqueda subjetiva de sintonía e identificación “mística” con la naturaleza y el universo, a través de la cual se supone que el hombre alcanza la verdadera libertad y encuentra su puesto en el devenir cósmico. A esta búsqueda de una experiencia de conciencia de libertad en comunión con el universo, al margen de toda realidad objetiva de lo divino, trascendente, es a lo que denominan ambiguamente “espiritualidad”. El trabajo de la Comisión Episcopal fue publicado en abril de 1993 en forma de folleto de unas 60 páginas. Puede conseguirse en cualquier librería católica de la zona. Su detenida lectura y un intercambio grupal de opiniones son muy recomendables.