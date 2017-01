Bauza: "Estoy convencido de que seremos campeones"

Fotos OPINIÓN. El técnico elogió las condiciones técnicas de los delanteros Paulo Dybala (Juventus de Italia) y Lucas Alario (River Plate).

24/01/2017 -

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Edgardo Bauza, dijo que está "convencido" de que la "Albiceleste" ganará el Mundial de Rusia 2018, pero que le "falta convencer" a los jugadores.

"Soy un tipo con suerte. Estoy convencido de que seremos campeones, me falta convencer a los jugadores. Si uno no convence al plantel que tiene no puede conseguir absolutamente nada. Si lográs convencer a los futbolistas podés lograr lo que quieras", sostuvo Bauza en una entrevista publicada ayer en el diario deportivo Olé.

El "Patón" explicó que es un entrenador que no suele hacerse "amigo" de los jugadores, pero que tiene "buena relación con ellos".

"En todos los clubes en donde he estado he tenido buena relación. Una relación transparente, diciendo las verdades. El jugador te adivina rápido. Te estudia cada cosa que decís, cada cosa que hacés. Desde un principio tuvimos una muy buena comunicación", analizó.

Bauza dijo que los jugadores de la "Albiceleste" "sienten la responsabilidad de ganar y ser los mejores y eso es bueno", pero que "también" es algo que "los presiona".

Sobre Dybala

Aseguró que el delantero del Juventus de Turín Paulo Dybala "es el futuro de la selección" porque "tiene un desequilibrio individual tremendo en los últimos 20 metros y mucha facilidad para encontrar el arco", y también dijo que el ariete de River Plate, Lucas Alario, tiene "una proyección enorme".

"Es un chico muy inteligente y el día que juegue en Europa va a seguir creciendo. No tengo dudas de que en unos años será el nueve de la selección. Si lo veo para Rusia? Puede ser, pero para el 2018 falta mucho", aclaró. También confirmó que Sergio Romero será el arquero en el próximo partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile pero advirtió que "es un problema" que no ataje en su equipo, el Manchester United.