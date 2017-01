Ecclestone, desplazado de su cargo

Fotos SUCESIÓN. Chase Carey sustituirá a Ecclestone.

El inglés Bernie Ecclestone confirmó ayer que fue desplazado del cargo de director ejecutivo de la Fórmula 1 por el nuevo dueño de la categoría, la corporación Liberty Media.

"He sido depuesto hoy. Simplemente me voy. Es oficial. Ya no llevo la compañía. Mi posición será asumida por Chase Carey", sostuvo Ecclestone a Auto Motor und Sport.

Ecclestone, de 86 años, dirigió la clase reina del automovilismo mundial durante cuatro décadas, pero la nueva empresa propietaria ya designó a Chase Carey como presidente de la Fórmula 1 y, al parecer, estaría a punto de crear otro puesto ejecutivo para manejar el marketing y los patrocinios. Eso dejaría a Bernie sin poder efectivo, incluso aunque mantuviera un papel dentro de la organización.