Denuncian a vecino de Los Acosta por matar perros a balazos

26/01/2017 -

Cansado de los actos de salvajismo de su vecino, Juan López -residente en la localidad de Los Acosta, departamento Banda- se presentó en la redacción de EL LIBERAL y contó que un vecino de la zona tiene como "hobby" asesinar mascotas a tiros.

Según manifestó López, el primer hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando éste se encontraba en su casa del paraje El Rebusque, y el acusado llegó -aparentemente en estado de ebriedad- insultado a la víctima.

Más tarde tomó la escopeta que tenía entre sus manos y le apuntó a su mascota, a la que mató de 4 disparos.

Tras el sangriento ataque, López se presentó en la Seccional 47 y radicó la denuncia correspondiente. "Nadie hizo nada y este tipo sigue matando animales como si nada.

A mi perro -Manto Negro- lo mató usando una escopeta, pero hace unas semanas mató a varios con una carabina", sostuvo el hombre.

La víctima contó que brindó todos los datos del acusado, quien reside a pocos metros de su casa y al momento de atacar a tiros a su can, él se encontraba a unos 50 metros. "Me pudo haber matado si algunos de los disparos me daba", explicó.

Según contó López, los vecinos le temen al acusado y por ello se niegan a radicar denuncia ya que éste sujeto anda constantemente armado.