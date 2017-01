Fotos El dólar opera sin cambios a $ 16,24

Hoy 11:02 -

El dólar en la city porteña opera este viernes sin cambios en relación al cierre de ayer, que fue de $ 16,24. Los analistas consultados por ámbito.com anticiparon que en el corto plazo continuará la escasa fluctuación debido al previsto ingreso de dólares vía colocación de deuda por parte del Gobierno nacional.

Sumado a eso, ayer hubo una menor presión sobre el tipo de cambio a raíz de la licitación de Letes, que realizó el Gobierno. Tanto es así que, con esos dos factores presentes, la divisa mayorista retrocedió tres centavos y medio a $ 15,94 en una rueda donde la oferta se fortaleció en la última hora por las ventas de bancos y empresas, que optaron por suscribir esas letras del Tesoro y también los Boncer 2021 (ambos se podían adquirir en pesos).

En ese contexto, el volumen cayó un 20% a u$s 304 millones porque a los exportadores están liquidando "muy pocos dólares diarios, que no llegan a los u$s 100 millones", destacaron desde ABC Mercado de Cambio. A su vez, como la demanda no se queda atrás, la divisa se mantiene por encima de los $ 15,90.

La cotización actual, no obstante, parece incumplir los pronósticos que sobre el final de 2016 estimaban en el mercado de un dólar mayorista por encima de los $ 16, cercano a los $ 16,30. Incluso, afinando el lápiz, ahora prevén que el piso podría ubicarse en el $ 15,80.

En el segmento paralelo, en tanto, el blue cedió cinco centavos a $ 16,80, su menor valor en casi dos semanas, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cerró estable a $ 16, mientras que dólar Bolsa descendió cuatro centavos a $ 15,95.

En el mercado de futuros del ROFEX, donde se operaron u$s 300 millones, se pactaron en "roll-over" desde enero ($ 15,955) para comprar a plazos más largos hasta abril ($ 16,715) y marzo ($ 16,46), por un total del 30% de lo negociado con una tasa promedio de cerca del 20%TNA. El plazo más largo operado fue junio, que cerró a $ 17,27 con una tasa del 20%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central treparon este jueves u$s 6.748 millones y finalizaron en u$s 46.632 millones, el mayor nivel en cuatro años y medio, luego de que se produjera el ingreso de u$s 6.859,3 millones por la emisión de Bonos Internacionales de la República Argentina con vencimiento en 2022 y 2027.