Sancionarán a Bunge por el derrame de 800 litros de aceite de soja en el Paraná

01/02/2017 -

El gobierno de Santa Fe sancionará a la empresa "Bunge Limited" por el derrame de 800 litros de aceite de soja al río Paraná y por "no haber avisado del siniestro a la autoridad de aplicación, que se enteró por los medios", informaron fuentes oficiales.

" L a emp r e s a s e r á sancionada por el derrame del aceite de soja producido ayer. No es un producto tóxico, pero eso no implica que no sea contaminante", señaló el secretario de Medio Ambiente local, César Mackler, quien precisó que habrá una "sanción extra porque la autoridad de aplicación, que somos nosotros, se enteró por los diarios y no a través de la compañía". El accidente se produjo en la planta que la empresa Bunge posee en la localidad de Puerto General San Martín, 45 kilómetros al norte de Rosario sobre la costa del Paraná, donde están asentados la mayoría de los puertos privados del complejo oleaginoso.

En un comuni cado enviado a Télam, Bunge Argentina dijo que por el derrame, ocurrido durante la madrugada de ayer, desplegó un "plan de respuesta y contención" que "logró subsanar de manera satisfactoria cualquier impacto ambiental asociado al evento ocurrido". Según Mackler, el derrame ocurrió alrededor de las 5 de la mañana por una falla de una bomba que trasladaba aceite a los tanques de acopio de la planta, que tienen "un recipiente de contención por si hay fallas". Dicho recipiente, de acue rdo al t i tular de Medio Ambiente, "acumula agua durante las l luv i a s que debe s e r quitada con bombas de achique, aunque en ese caso la empresa colocó una válvula que envía el agua al conducto pluvial". Al producirse la falla en la bomba "el aceite derramó sobre el recipiente contenedor que tenía la válvula abierta y llegó hasta el río", dijo. "Se actuó muy bien en cuanto al plan de cont ing enc i a , s e pusieron las barreras de contención en el río y el aceite se fue sacando con bomba y paños absorbentes" , expl icó Mackler en declaraciones a Radio LT3 de Rosario.

Aseguró que "la cantidad que pueda haber quedado en el río es mínima", ya que el total del derrame "fue muy poco, unos 800 litros". A la vez, el funcionario indicó que "el aceite de soja es un producto no tóxico, lo cual no quiere decir que no sea cont aminant e " , aunque adelantó que presume que no hubo daño por "el caudal del río Paraná".