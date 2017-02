Fotos Isa sería la principal baja para los Pumas y Jaguares por la tentación europea

Hoy 11:09 -

En el coqueto lobby de un hotel a la vera de Hyde Park, Daniel Hourcade le ordenó al capitán, Agustín Creevy, que echara a todos los representantes e intermediarios que se habían congregado para tentar a los rugbiers argentinos. Allí los Pumas habían armado la concentración para el partido de octubre pasado en Londres ante Australia, por la última fecha del Championship. El entrenador no quería distracciones. Pero la lluvia de dólares que caen desde Inglaterra y Francia es cada vez más difícil de contener.

La alerta que se encendió apenas seis meses después del inicio del plan sonó con más fuerza que nunca hace nueve días, cuando Facundo Isa no fue incluido en el equipo de Jaguares que sostuvo un amistoso con Uruguay, luego de que el diario L'Equipe revelara que el santiagueño tenía todo acordado para sumarse a Toulouse en junio con un jugoso contrato por dos años.

"Si se va a Europa no puede jugar en los Pumas , y si no juega en los Pumas no va a ser tenido en cuenta en Jaguares", explicó José Cheto Santamarina, manager del seleccionado y nexo entre los jugadores y la dirigencia. "Facu me dijo que tenía un acuerdo de palabra y se iba porque confiaba en que en algún momento la UAR revertiría la restricción y él podría jugar en los Pumas, pero le expliqué que me parecía un error porque no creo que eso cambie hasta 2019". El miércoles L'Equipe agregó que Toulon se sumaba a la puja por el octavo, que se excusó de hablar hasta que resuelva su futuro y se recluyó en Santiago del Estero.

La salida de Isa, el mejor argentino de 2016 y considerado por más de un entrenador extranjero como el mejor Nº 8 del mundo, sería el punto saliente de una sangría que empezó en junio. El primero en irse fue el centro Joaquín Paz, que en pleno Súper Rugby emigró a Calvisano, de Italia. El último fue el hooker Facundo Bosch, del que a poco de ser citado para 2017 se conoció su partida a Agen para junio y fue desafectado. A diferencia de Isa, cuyo vínculo con la UAR vencerá a fin de año, Bosch no tenía contrato.

La restricción a los rugbiers que actúan en el exterior no es caprichosa: se pretende fortalecer la franquicia y potenciar al seleccionado al tener a disposición a los jugadores todo el año, practicando el mismo estilo de rugby y con un calendario uniforme. La incógnita está desde el comienzo en la capacidad de sostener esta medida cuando en el resto del mundo apenas Nueva Zelanda e Inglaterra lo hacen, y con dificultades. Ni siquiera países que tienen una base profesional amplia, como Sudáfrica e Irlanda, son tan estrictos. La UAR hizo un gran trabajo inicial al congregar a buena parte del plantel que había sido cuarto en Inglaterra 2015. Las adversidades suscitaron algunas excepciones a la regla, pero abrirles la puerta a los "europeos" sería ir demasiado lejos: primero, sería un viraje tan brusco que obligaría a replantear todo el sistema desde cero; segundo, impicaría traicionar a aquéllos que sí apostaron por quedarse.

"Muchos han planteado que tenían muy buenas ofertas y hemos tratado de sostenerlos, a algunos convenciéndolos con lo que viene, y a otros subiéndoles el contrato porque se consagraron", explicó Santamarina. Y agregó: "Entre el sueldo y los premios por jugar en los Pumas no ganan mal. Además, cada uno tiene libertad para manejar sus derechos de imagen y está el intangible de jugar en los Pumas".

Acotada la UAR en su presupuesto, el orgullo de vestir la celeste y blanca es el mayor incentivo para quedarse. Ni los jugadores más representativos, entre sueldo (300.000 dólares anuales como máximo) y viáticos por actuar en los Pumas (unos 8000 por partido), están cerca de los entre 750.000 y 900.000 euros por año que ofrece Europa a un rugbier de elite.

El entramado es complejo. Al tiempo que la UAR tiene que ingeniárselas para competir con las billeteras europeas, debe aumentar el número de contratados para paliar lo que padeció el seleccionado en 2016: la falta de recambio.

Este último protagonizó en un caso paradigmático: siendo jugador de Northampton Saints, de Inglaterra, vistió la camiseta argentina en noviembre. "Estaba becado en el sistema en Pumas 7s e iba a ser tenido en cuenta para Jaguares este año", justificó Santamarina. "Le ofrecieron un contrato de tres meses y lo dejamos ir para que tuviera competencia, pero después le ofrecieron renovarlo y se tentó con la guita. Faltó a su palabra y me dejó mal parado", añadió. En similar situación está el pilar Felipe Arregui, que en octubre se sumó como joker a Edinburgh y practicó con el seleccionado en la gira por Europa, aunque no llegó a jugar; se espera que regrese a Jaguares a fin de mes.

Otra excepción a la postura inicial de la UAR es la incorporación de un extranjero a Jaguares: el uruguayo Nicolás Freitas. Su inclusión responde a cuestiones antes políticas y económicas que deportivas, y aunque atendibles, no deja de ser en su posición (wing/centro) un freno al desarrollo de los argentinos, principal razón de ser de la franquicia.

A todo esto, surge una desventaja más: el tiempo dilapidado al foguear a rugbiers que terminan yéndose a Europa. "Laburamos con ellos en un proyecto a cinco años, en los cuales les brindamos un sistema físico, fisiológico y técnico con lo mejor que tenemos", contó Santamarina. "Es caro, y si un jugador nos deja a gamba, hay que recurrir a un pibe de 20 años y empezar de nuevo. Empleamos toda nuestra energía en sostenerlos hasta 2019. Pero está complicándonos la tentación por la guita", admitió.

Creevy, el capitán: "Así son las reglas de juego"

En medio de las tentaciones del dinero europeo, para Jaguares y sus integrantes hubo buenas nuevas anteayer, cuando aseguraron su continuidad varios jugadores importantes al renovar sus contratos con la UAR: Matías Alemanno, Emiliano Boffelli, Santiago García Botta, Marcos Kremer, Pablo Matera y Guido Petti.

El hooker no eludió el tema del santiagueño y las ausencias por las normas internas de la UAR, aunque las acata: "Lamentablemente para nosotros, Facu Isa tenía ganas de hacer la experiencia afuera, y lo respeto. No va a poder jugar en los Pumas. Le dije: «Te respeto. Me habría encantado que te quedaras, por la calidad de persona y de jugador que tenés». Pero así son las reglas de juego", apuntó.