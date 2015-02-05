CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 03 de Febrero 2017

A LAS 22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS

Hoy 21:46 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI

11.30 TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 POR AMARTE ASÍ

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 SORTEO HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7

21.15 MOISÉS

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS l

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA): INDEPENDIENTE vs. SAN ISIDRO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 FESTIVAL DE CLODOMIRA (PARTE III)

15.30 DALE FERRO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE VIDALA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA 40

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

PELÍCULAS

CINEMAX

02.34 EL RETRATO DE DORIAN GRAY

04.51 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE

08.49 PENÉLOPE

10.37 EL ENCANTO DE LA BESTIA

12.20 CRIATURAS NOCTURNAS

14.34 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

17.18 DANNY EL PERRO

19.27 EL QUINTO ELEMENTO

22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4

TCM

02.05 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.35 CÓDIGO DE HONOR

11.35 CIUDAD DE LA ALEGRÍA, LA

14.00 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL

16.30 KRAMER VS. KRAMER

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 SUEÑOS DE LIBERTAD

23.45 COBRA

TNT

04.03 AEON FLUX

05.33 TNT BUZZ

06.21 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

07.53 TOY STORY

09.17 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

10.53 UN GRAN CHICO

12.44 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

14.53 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

16.48 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

19.34 EL EJECUTOR

21.09 HASTA QUE TE CONOCÍ

22.00 HUGO CHÁVEZ,EL COMANDANTE

22.55 EL LLANERO SOLITARIO

01.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

SPACE

02.02 TIERRA DE ZOMBIES

03.32 VIKINGDOM

06.00 EL APOCALÍPSIS DE POMPEYA

07.24 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

09.21 EL RESCATE

11.43 CÓDIGO GANSTER

13.38 VEHÍCULO 19

15.20 ROBIN HOOD

18.02 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

19.55 HELLBOY

22.00 TIERRA DE ZOMBIES

23.32 EL MAL EN NOSOTROS

UNIVERSAL CHANNEL

09.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.20 DR. HOUSE

12.20 DR. HOUSE

13.20 EL VUELO

14.00 DR. HOUSE

15.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

21.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

23.15 GUERRA DE LOS MUNDOS

01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

HOY, A LAS 22.30, PRESENTACIÓN DE “NEGRITA” LEDESMA Y HUGO ALMENDRA. INVITADOS: “CHARI” SALTOS, “MIMÍ” NORUEGA, PERLA JIMÉNEZ, “VICHILO” Y SU MANDOLÍN SACHERO Y CARLOS OLIVERA.

EL MAGISTRADO

(HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 498)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, DÚO VALKIRIAS.

+ MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, “LA CÚPULA ROCK” LE REALIZA UN TRIBUTO A GRANDES DEL ROCK NACIONAL.

CLUB OLÍMPICO

(AMEGHINO 114)

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR (+16 años)

HOY - 22:30 (Cast)

xXx REACTIVADO 2D

ACCIÓN (13 años)

HOY- 17:20 (cast)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:35 (Subt)

xXx REACTIVADO (3D):

ACCIÓN. (13 años)

HOY - 22:10 (subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

MUSICAL. (+ 13 años)

HOY- 16:20 (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:50hs (Cast)

BAILARINA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)

TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)

HOY - 20:00- 22:30 (castellano)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00- 19:30

SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subtitulada)

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPITULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

ASSASSIN’S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95

3D ENTRADA GENERAL: $105

 
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