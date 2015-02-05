CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 03 de Febrero 2017
A LAS 22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS
Por El Liberal
Hoy 21:46 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI
11.30 TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 POR AMARTE ASÍ
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 SORTEO HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7
21.15 MOISÉS
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS l
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA): INDEPENDIENTE vs. SAN ISIDRO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 FESTIVAL DE CLODOMIRA (PARTE III)
15.30 DALE FERRO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE VIDALA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA 40
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
PELÍCULAS
CINEMAX
02.34 EL RETRATO DE DORIAN GRAY
04.51 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE
08.49 PENÉLOPE
10.37 EL ENCANTO DE LA BESTIA
12.20 CRIATURAS NOCTURNAS
14.34 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.18 DANNY EL PERRO
19.27 EL QUINTO ELEMENTO
22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
02.05 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.35 CÓDIGO DE HONOR
11.35 CIUDAD DE LA ALEGRÍA, LA
14.00 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL
16.30 KRAMER VS. KRAMER
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 SUEÑOS DE LIBERTAD
23.45 COBRA
TNT
04.03 AEON FLUX
05.33 TNT BUZZ
06.21 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
07.53 TOY STORY
09.17 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
10.53 UN GRAN CHICO
12.44 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
14.53 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
16.48 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
19.34 EL EJECUTOR
21.09 HASTA QUE TE CONOCÍ
22.00 HUGO CHÁVEZ,EL COMANDANTE
22.55 EL LLANERO SOLITARIO
01.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
SPACE
02.02 TIERRA DE ZOMBIES
03.32 VIKINGDOM
06.00 EL APOCALÍPSIS DE POMPEYA
07.24 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
09.21 EL RESCATE
11.43 CÓDIGO GANSTER
13.38 VEHÍCULO 19
15.20 ROBIN HOOD
18.02 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
19.55 HELLBOY
22.00 TIERRA DE ZOMBIES
23.32 EL MAL EN NOSOTROS
UNIVERSAL CHANNEL
09.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.20 DR. HOUSE
12.20 DR. HOUSE
13.20 EL VUELO
14.00 DR. HOUSE
15.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
17.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
21.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
23.15 GUERRA DE LOS MUNDOS
01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
HOY, A LAS 22.30, PRESENTACIÓN DE “NEGRITA” LEDESMA Y HUGO ALMENDRA. INVITADOS: “CHARI” SALTOS, “MIMÍ” NORUEGA, PERLA JIMÉNEZ, “VICHILO” Y SU MANDOLÍN SACHERO Y CARLOS OLIVERA.
EL MAGISTRADO
(HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 498)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, DÚO VALKIRIAS.
+ MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, “LA CÚPULA ROCK” LE REALIZA UN TRIBUTO A GRANDES DEL ROCK NACIONAL.
CLUB OLÍMPICO
(AMEGHINO 114)
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20, HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR (+16 años)
HOY - 22:30 (Cast)
xXx REACTIVADO 2D
ACCIÓN (13 años)
HOY- 17:20 (cast)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:35 (Subt)
xXx REACTIVADO (3D):
ACCIÓN. (13 años)
HOY - 22:10 (subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
MUSICAL. (+ 13 años)
HOY- 16:20 (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:50hs (Cast)
BAILARINA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)
TALENTOS OCULTOS (2D): DRAMA (ATP)
HOY - 20:00- 22:30 (castellano)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00- 19:30
SIN NADA QUE PERDER (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subtitulada)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPITULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
ASSASSIN’S CREED 2D 13 AÑOS, CON RESERVA.
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
XXX: REACTIVADO 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS DOMINGOS: 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS: EN 2D $95
3D ENTRADA GENERAL: $105