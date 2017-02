Fotos Lombardi: "Este año será nítidamente mejor para todos"

05/02/2017 -

Tras un año de gestión en el que el Gobierno nacional tomó medidas para corregir la pesada herencia económica que dejó el kirchnerismo, el 2017 será un año mejor, para la clase media en particular y en general para todos los argentinos. A sí lo consideró el ministro de Sistema de Medios Federales, Hernán Lombardi, quien brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, a su llegada a Santiago del Estero para asistir al Festival de La Salamanca, que fue transmitido al país. -¿Qué mensaje le daría a la gente, sobre todo a la clase media que ha venido soportando el mayor peso de las medidas económicas? ¿Resta un esfuerzo más o ya es momento que se empiecen a ver los frutos de las correcciones económicas como señala el Gobierno? -Yo creo que el 2017 va a ser un año nítidamente mejor, la Argentina se encamina a un futuro mejor para todos, para el conjunto. En el Gobierno somos conscientes, desde el Presidente y los ministros para abajo, del gran esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino y eso nos compromete aún más con el éxito, porque tenemos un pueblo que decidió esforzarse por el cambio y nosotros tenemos la obligación de no equivocarnos. Tendencias Las últimas encuestas realizadas en Buenos Aires y que se difundieron a nivel nacional, muestran que creció la imagen negativa del presidente Mauricio Macri (ver pag. 2) y que la oposición, sea Massa o Cristina Kirchner, son las primeras opciones para votar en las legislativas, antes que el oficialismo. Lombardi se mostró tranquilo ante este escenario que plantean las encuestadoras, y remarcó que en primer lugar, "las expresiones electorales van a terminar de asentar el cambio cultural, cuando entendamos que son esenciales para la democracia, pero que no son batallas". Reconoció que las legislativas "son elecciones importantísimas", pero que se tomaron las encuestas en la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que estos sondeos son más valederos cuando se "hacen mucho más cerca" de una elección que es cuando "la gente siente que está por votar". Además, se mostró positivo en que "nos va a ir bien al gobierno de Cambiemos y al Presidente", y que eso influirá en el nivel de opinión con respecto a la imagen. Fallas de comunicación Por otra parte, desdramatizó las críticas del senador radical Ángel Rozas, a la falta de acción política y los problemas de comunicación del Gobierno nacional, que incluso señaló que "los peronistas han logrado instalar que Macri ‘gobierna para los ricos’". Tras enfatizar que es una mentira que Macri gobierne para las clases más altas, Lombardi resaltó: "Cambiemos crece y se robustece día a día, en base a la diversidad de opiniones, porque los partidos o movimientos políticos tienen importancia cuando expresan lo que pasa en la sociedad. Por el contrario -mencionó- se marchitan cuando no expresan lo que pasa entre la gente". El ministro reflejó que "Cambiemos es fuerte porque expresa la vocación de cambio de buena parte del pueblo argentino que ya estaba harto del facilismo, de la demagogia y el populismo, y siguió un camino que tiene que ver con el futuro", y que pese a las distintas opiniones que pudieran surgir en el frente, "lo que no varía es la vocación de futuro que tiene Cambiemos". Lombardi también opinó acerca de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, de que no quiere que sus ministros sean candidatos, sino que estén ocupados en resolver los problemas de la gente. "Lo conozco al presidente Macri hace muchos años, he sido su ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, desde que empezó como jefe de gobierno de la ciudad. Lo acompaño desde el primer minuto como presidente y conozco su pensamiento que no es nada sorprendente, porque es un gran formador de equipos, un gran director técnico. A diferencia de otros gobernantes, sabe armar equipos, lo hizo toda su vida", destacó. "Yo no digo que no lo haga nunca, pero es muy difícil que se desprenda de un ministro o de parte de su equipo para hacerlo candidato. Si uno revisa la historia del PRO en la ciudad es tal cual como lo estoy relatando", concluyó.