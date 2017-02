Rodríguez Saá pidió un PJ unido y se mostró misericordioso con la actualidad de Cristina

05/02/2017 -

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, pidió un peronismo ‘unido’ de cara a las elecciones legislativas, al resaltar que si bien fue ‘crítico’ de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no es su característica hacer ‘leña del árbol caído’.

‘He sido muy crítico con el gobierno de Néstor y Cristina, pero no hago leña del árbol caído, y en este momento el peronismo necesita estar absolutamente unido’, sostuvo Rodríguez Saá.

Enfoque

El mandatario provincial justificó su postura en que ‘la agresión del Gobierno nacional no es al kirchnerismo ni a la figura de la ex presidenta’, sino a ‘todo el peronismo’.

‘El peronismo debe estar unido porque, además, está agredido el corazón del peronismo, que es la gente humilde’, dijo.

En declaraciones a radio Diez, aseguró que hará ‘todos los esfuerzos’ en esa dirección, al apostar que ‘el peronismo unido va a hacer una estupenda y magnífica elección y se va a preparar para la presidencial dentro de tres años’.

Por otro lado, criticó al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, al señalar que no reconoce a quien ‘se dice peronista y suma programas de televisión’.

‘Los peronistas nos reconocemos en la militancia, si venimos de una unidad básica, de la prédica peronista, las manifestaciones, marchas y luchas sociales o la intelectualidad, las universidades, de los científicos tecnológicos y una visión nacional y popular’, apuntó.

En referencia a Massa, amplió: ‘No reconozco, no entiendo, no me conmueve, no me impresiona el que se dice peronista y suma programas de televisión. El programa de televisión no te convierte en peronista’.

‘En una mesa de unidad peronista tiene que estar el peronismo que se reconoce en estas características’, concluyó.