FÚNEBRES | 8 de Febrero de 2017

Hoy 23:27 -

FALLECIMIENTOS

- Hilda Liza Sánchez Vda. de Saad

- Roque Apolino Sotomayor

- Isolina del Carmen Rojas de Freire (Choya)

- Ramón Maximiliano Veliz (La Banda)

- María del Carmen Concha

- Leonarda Banegas (Choya)

- Daniel Armando Vieyra (La Banda)

- Javier Eduardo Cortez

- Juan Andrés Martínez Carreras (Córdoba)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMARAZ DE QUIÑA, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 03/02/17|. El P.J de Sgo. del Estero y Luis "Taco" González, secretario Gral. del PJ de Tintina acompañan el sentimiento y pesar de la flia. Quiña de Tintina por el deceso de doña querida Enri. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. Sus hijos Moni, Sandra, Pedro, Daiana y Lucas; su compañero Nino Sayago, hijos políticos Carlos, Roxana, Mili, Chato, nietos, Agustín, Camila, Guadalupe, Maite, Fernando, Morena y Constanza y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

CORTEZ, JAVIER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Sus padres Roberto Cortez y Mercedes More, su esposa Mariana, sus hermanos Ángel, Claudio, Noelia y Marcos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Falleció en la provincia de Neuquén rodeado de su familia. Sus primos Enrique Ávila y Mirta Vicente, y sus hijos Mirta Eugenia, Enrique Sebastián y Ana Cecilia, lo despiden con dolor y lo recordarán siempre. Ofrecen oraciones en su memoria y acompañan con cariño a su esposa Myriam y a sus hijos Ana Verónica y Javier.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. El consejo, la dirección, el personal del Centro Regional Tucumán - Santiago del Estero del INTA y la Fundación Argentina participan el fallecimiento de inolvidable compañero y acompañan a la familia en este doloroso momento.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Sus ex compañeros del INTA Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Benjamín Flores Turk, María Isabel Beggeres e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Teresita Barthe de Fagalde y sus hijos María Teresa, Gerardo, Marta Paula, Ana Lía y Carolina, sus hijos politicos y nietos lo despiden con gran cariño y acompañan con oraciones a Myriam, Anita y Javier en este difícil momento.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. "El Grupo de Miércoles" Juan Lami Hernández y flia., René Díaz y flia., Rolando Giribaldi y flia., Roby Juárez y flia., y Raúl Paz y flia. acompañan en este dolor a Héctor, Diego y Ana por el fallecimiento de Fernando, consuegro y padre político respectivamente, y se suman oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron cremados en la ciudad de Neuquén.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Los ex compañeros de Mediación de su esposa Dra. Myriam Etse, la acompañamos en este difícil momento.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Juan Rafael, Alejandra Vargas de Rafael, acompañan a Myriam y a sus hijos en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Margarita Archetti Pascale, sus hijos Déborah, Daniel y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Dra. Myriam Etse, hijos y demás familiares en este doloroso momento, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Elda Sánchez Colombo participan su fallecimiento. Reciban su esposa e hijos mi más sentido pesar. Rogando por su eterno descanso. Descansa en paz.

FERNÁNDEZ, FERNANDO MIGUEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17 en la Pcia. de Neuquén|. Marcelo Augusto Argañarás y señora participan el fallecimiento de su querido y apreciado compañero y amigo, piden orar en su memoria. (R.I.P).

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Sus amigas de siempre: Chango de Giménez Mosca, Ana María y María del Pilar Giménez Villarreal participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo de toda la vida Basilio Lami Dozo y elevan oraciones en su querida memoria.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Dr. Miguel Ángel Barrera Martínez y su esposa Nélida Raab e hijos acompañan a su hermana Carmencita y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oracioens en su memoria.

MARTÍNEZ CARRERAS, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17 en Villa Allende, Córdoba|. Su hija Estela María Martínez de Castro, su hijo político Carlos Fernando Castro; su nieto Ignacio, su consuegro Raúl Carlos Castro, Lilian Elizabeth Castro y Raúl Héctor Castro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en dicha ciudad.

MOLINA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17 en Salta|. "Estimada es a los ojos del Señor, la muerte de sus Santos". (Salmo 116:15. Su hermano Miguel Ángel, su hermana política Claudia Salomón, sus sobrinos Verónica, David y Oscar participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOLINA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17 en Salta|. "El nos guiará aún más allá de la muerte". Salmo 48:14. Mirna Yolanda León participa el fallecimiento de la hermana de su yerno Miguel Ángel Molina Muñoz.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Sus hijas Alicia y Mónica; sus nietos Jorge, Lorena, Facundo, Juliana, Fernanda, Eugenia y Juan Martín; bisnietos Valentín, Valentina, Lola, Ema y Lupe y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. COCHERÍA NORTE La Plata 162. 421-9787.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Autoridades, personal docente, no docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la señora madre de la docente Mónica Saad.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Ana Sol Zinkes Butiler, Esc. Marta O. Butiler de Lavaisse, Dr. Horacio A. Lavaisse y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Héctor Campitelli (a) y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a sus seres queridos.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y sus hijos con sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestra querida amiga Chichí y acompañan a sus hijas y demás familiares en tan penoso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Luis Enrique Dorigón, su esposa Adalí Lezana, sus hijas y respectivas familias acompañan a su amiga Mónica en tan doloroso momento por el fallecimiento de su madre, elevando oraciones a su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Las Beleneras, ex compañeras del Colegio del Belén de su hija Alicia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Las compañeras de la Promoción 76 del Colegio Belén de su hija Mónica Saad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su ahijada Marcela Paoletti, despide con profundo dolor a su querida madrina. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Toty de Paoletti y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de su amiga y compadre Chichí y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Con todo mi amor y gratitud, la despido señora Chichí. Descanse en paz. Chiqui Suárez y sus hijos Antonella y Fernando Gaggero participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su cuñada Amelia Saad de Zuaín e hijos Sara, Mary y Jorge, y sus respectivas familias, acompañan a sus hijas Ali y Negri, y familias, en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE SAAD, HILDA LIZA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Marcelo Augusto Argañarás participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y desea una pronta y cristiana resignación a sus familiares. (R.I.P).

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Cristina de Vittar, su esposo Roberto y sus hijos Naty, Vale, Nico y sus respectivas familias despiden a su querida amiga deseando para sus hijos Miti, Lucas y Pedrito una pronta resignación.

SOTOMAYOR, ROQUE APOLINO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/17|. Su esposa Cristina, sus hijos Mónica, Claudia, Sandra, Walter, Mario y David; hijos pol. Andrés Alejandra, Darío, Marcela y Lucrecia; nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores. Serv. COCHERÍA NORTE La Plata 162. 421-9787.

TOLOZA, RUFINO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Julio Gamietea y Clara Bóboli, Diego y Clary, Liliana y Coco y Rosendo Rojas con sus respectivas flias. acompañan a sus hermanos y tíos Atilio y Beba y demás familiares en estos momentos de dolor por la partida inesperada de su hermano Rufino.El Señor le dé el descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA, VIDELMA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposo Eberto, sus hijos Emi, Lucas y Sole; su madre Virginia; hermanos Mirta, Irma, Catalina, Negro, Elda, Mary, Gringo, Néstor y demás familiares invitan a la misa que se oficiará mañana miércoles a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GÓMEZ DE JEREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/03|. En un día como hoy... pero hace catorce años, partiste al Reino Celestial, que vacío tan grande dejaste y que dolor inmenso para los que quedamos en este mundo. Evidentemente como todo peregrino terrenal dejaste por los caminos que recorriste tu huella impregnada con la mística esencia cristiana que se reflejaron en esa actitud permanente de servicio a través de las nobles y profundas enseñanzas que supiste moldear perfiles con estructuras sólidas que se proyectaron en la sociedad. Si bien a este hijo tuyo le costó caminar solo en esta vida, pero... en su espíritu anida ese noble legado de la alegría de saber que estás con el Padre Todopoderoso en la Gloria eterna. Se invita a la misa a celebrarse en el día de la fecha a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Te fuiste al cielo sin avisarme y me quedé sin entender porqué tuviste que irte. Te busco en el día, te busco en la noche y no te encuentro; la impotencia nos vuelve locos, vivimos en un continuo llanto de sufrimiento, solo quiero sentirte, tocarte, verte, pero sé que no estás y mi corazón no se resigna. Me haré a la idea que tu muerte no fue una despedida. Que descanses en paz. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Santo Cristo, a las 20.30 hs.

SALVATIERRA DE SARMIENTO, TERESA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/16|. "Señor, Dios mío: hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío a recodar a nuestra madre. Mamita, siempre vas a estar en nuestro corazón y desde ese hermoso lugar en que te encuentras junto a nuestro Dios, nos cuidarás y protegerás como lo hiciste siempre. Sus hijos y nietos a 10 meses de tu partida. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su hijo Luis Martín, su nuera Sandra Tinaglia; sus nietas Lourdes y Sofía; su sobrina Chiqui Ríos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su sobrina Valle Sayago, Mercedes Ana, Chiqui Ríos y Rolando Ríos; Mariana Araya y Diego Ramírez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BOLAÑEZ, ANA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Descansa en paz querida Anita, que el Señor la reciba con su inmenso amor y misericordia. Oramos. Néstor Brizuela y flia.

BOLAÑEZ, ANA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Hugo Martínez Moreno, sus hijos Amalia y Juan María Martínez Gramajo participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de Beto. Ruegan oraciones en su memoria.

VELIZ, RAMÓN MAXIMILIANO (Tiro) (q.e.p.d.) Falleció 6/2/17|. Su madre Aída Salto, hnos. Miguel, Luis, Carlos y Claudia; sobrinos Facundo, Lourdes y Rita Ruiz; Santiago, Luisiana y Samuel; sus tíos, amigos y la hinchada del Profe. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cem. La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VIEYRA, DANIEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció 7/2/17|. Su esposa Gloria Ríos, sus hijos Matías, Facundo, su nieto Maxi, hnos. Hugo, Ilda, Héctor, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia. SERV. REALIZ POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 421-9787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ADAMO, CLODOMIRO ALFREDO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Viejo, dejaste un vacío muy grande en la casa y en nuestros corazones. Que difícil se nos hace cada día sin tu presencia. ¡Te extrañamos tanto papi querido! Su esposa Luisa, sus hijos Adrián y familia; Juan y familia; Ramón y familia y Darío invitan a la misa a realizarse en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20.30, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria.

ADAMO, CLODOMIRO ALFREDO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. ¡Hermano querido! ¡Ídolo! ¡Te quiero! Eran tus palabras favoritas ¡Cuanta enseñanza! Tus hermanos y sobrinos lloramos tu partida e invitamos a la misa con motivo de realizarse 9 días de su fallecimiento en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20.30 hs. Descansa en paz hermano mío, después de tanto sufrimiento. Te amaremos y recordaremos por siempre.

DÍAZ CESONI, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/15|. Amor: Ya hace dos años que habitas en la Casa del Señor, sentimos tu ausencia, pero nos reconforta saber que tu nuevo hogar es lo más bello de la Creación. Nosotros estamos bien. Descansa en paz y que tu estrella sigo iluminando nuestras noches. Su esposa e hijo y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Cristo Rey (La Banda).

GEREZ, ROBERTO ATILIO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. "... Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche y los que allí vivan, no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol porque Dios, el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos". Querido Papito: Has trabajado duro en la vida para sustentar a tu numerosa familia y ¡nunca te has quejado! Mientas duró tu penosa enfermedad, sufrías y mucho, pero nunca has dejado de "hablar" con tu Señor y con tu "Mamita" del Cielo... Tu ejemplo de fortaleza, de fe y de oración nos quedará para siempre como ¡un ejemplo a seguir! Su familia invita a la misa que se llevará a cabo hoy miércoles en la iglesia Santiago Apóstol, La Banda a las 20.30 hs., al cumplirse un mes de su partida hacia la Casa del Padre.

MIRANDA, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/15|. Papito: Hoy hace 2 años de tu ausencia, pensamos al principio que te fuiste, pero hoy sabemos que no, tan solo caminaste un poquito más allá y aunque al cruzar la calle ya no esté tu mano protectora sabemos que guiarás nuestro camino. Recuerda que no te fuiste, solo caminaste un poquito más allá. Pero sabes papito: mientras queden estrellas en el cielo, nosotros seguiremos pidiendo deseos...Sabes estás en los lugares más agradables de nuestro pequeño mundo: en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones y nuestros corazones inocentes que aun hoy no logran entender ¡porque te adelantaste? Te abrazamos con el alma. Tus hijitos Agostina y Benjamín, invitan a la misa que en su memoria se realizará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 2 años de su viaje a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció 7/2/17|. Sus hijos Josefina, Manuela, Alejandra, Roberto, Juana, Ana, h. político, Nicolás, Walter, Héctor, Pedro, Enrique, Silvia, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhum. hoy a las 17 en el cement. de Laprida, Dpto. Choya. SERV. REALIZ POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 421-9787.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su hija Mercedes Ávila, su esposo Jorge Elías, sus hijos Alejandro y Maxi despiden con inmenso dolor a la queridísima mamá y abuela Tania. Ruegan oraciones por el eterno descanso.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. El presidente interventor del IOSEP, CPN. Raúl o. Ayuch; miembros del Consejo Gremial, síndico; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; gerente de áreas; subgerentes de áreas; asesores de presidencia; médicos auditores; asesores legales; auditor interno; personal administrativo y de maestranza de Casa Central participa el fallecimiento de la madre de nuestro compañero, médico auditor de la agencia de Termas de Río Hondo, Dr. Ávila, Segundo Alberto.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Silvia Elías, su esposo José Lecuona, sus hijos Pablo, Luciano y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Tania y acompañan a su familia en este difícil momento.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Cristina Elías, su esposo Mario Miguel, sus hijos Sheila y Mario acompañan a la familia Ávila en estos doloroso momentos por la partida de doña Tania.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Ramón Silberman, sus hijos Daniela, Anita y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Droguería Suiza acompaña a familia Ávila en este triste momento.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Segundo Mariano Ávila" de El Charco participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su fundador. Elevan oración en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Que coseches en el cielo lo que sembraste en la tierra. Jorge, Silvia, Cristina, Federico Elías y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Jorge Elías, Nena Ávila e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Cuando yo me vaya no quiero que lloren quédense en silencio y vivan de recuerdos, eso reconforta el alma. Cuando me duerma respeten mi sueño por algo me dormí, por algo me voy. Si sienten mi ausencia búsquenme entre mis cosas. La llama encendida de mi amor no se apagará jamás. Los hombres que "viven" no se mueren nunca. Extiendan sus manos y estarán selladas conmigo y aunque no me vean sepan que estaré a vuestro lado. Entonces un día sonriente y vibrante sabrán que volví para no marcharme". Irma Paz, sus hijos Melania, Sebastián y nietito Felipe participan con amor y profunda tristeza el fallecimiento de la mama de sus queridos amigos Dr. Alberto, Mirta, Mariano, Carlitos, Hugo, Pepe, Toti, Nena, Graciela, Gringo, respectivas flias y vecinos de El Charco. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MEDINA DE ÁVILA,TANIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Gringo y flia. las personas que amamos no dejan de existir, sólo pasan a otra vida, ahora tu mamá está en el cielo y desde ahí los guiará. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias y le pidimos a Dios les dé consuelo a sus almas". Luis Guido Jiménez, su esposa Poro, sus hijos Maru y flia., Marta y flia., Gringo y flia. y Chiqui y flia. participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

NIEVA, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 6/2/17|. Sus hijos Clemira, Pedro, Mario, Ramona, Juan y Manuel; h. político, nietos, bisnietos y fueron inhumados en el cementerio de Villa Silípica. SER. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus hijos Mario, José Humberto, sus hijas políticas María del Carmen y María Luisa, sus nietos Marito, Gustavo, Cecilia, María José y Cristian y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Su sobrina María Tenreyro de López, sus hijos Dr. José López, María Marta, sus sobrinos nietos despiden a una tía querida con mucho amor. Dios te pedimos resignación para nuestros queridos primos por la pérdida de su querida madre y sus queridas hermanas Adela, Amelia y demás familiares.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Blanca Passini, sus hijos Norma y Miguel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Dora Coronel, Betín Vázquez y Juani Vázquez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. Valeria Vázquez y Leo Delgado participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS DE FREIRE, ISOLINA DEL CARMEN (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/17|. "Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo un ensayo de eternidad". Acompañan con dolor su fallecimiento Doly de Rodríguez y familia y ruegan oraciones en su memoria. Frías.